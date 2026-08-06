NTT DOCOMO BUSINESS und Chiles staatliches Kupferunternehmen CODELCO starten Studie und Proof of Concept zur Effizienzsteigerung des Remote-Betriebs von Kupferminen mittels IOWN® APN

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (ehemals NTT Communications Corporation) hat zusammen mit der Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) eine Studie und ein Proof of Concept gestartet, um den Fernbetrieb der Kupferminen von CODELCO durch ein IOWN®-All-Photonik-Netzwerk (APN) voranzubringen.1 Die Initiative ist Teil eines Forschungsprojekts, das vom japanischen Ministerium für Inneres und Kommunikation in Auftrag gegeben wurde.2

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Conceptual Diagram of the Demonstration

Im Rahmen der Initiative werden eine Kupfermine und ein rund 1.500 km entferntes Remote Operations Center über ein IOWN-APN miteinander verbunden, um die betrieblichen Herausforderungen in den Kupferminen von CODELCO zu bewältigen. Dabei soll die Machbarkeit des ferngesteuerten Betriebs von Schwermaschinen über Kommunikationsverbindungen mit hoher Kapazität und geringer Latenz untersucht, die Überwachung durch hochauflösende Videoübertragung verbessert und ein Modell für den Fernbetrieb erprobt werden.

1. Hintergrund

Chile ist in der Kupferproduktion weltweit führend und CODELCO gehört zu den führenden Kupferproduzenten des Landes. In den letzten Jahren hat sich die Geschäftsführung schwerpunktmäßig mit der Verbesserung der Sicherheit und der Betriebseffizienz in den Kupferminen des Unternehmens befasst.

Insbesondere steigt die Nachfrage nach der Fernsteuerung von Schwermaschinen im Untertagebau sowie nach einer fortschrittlicheren Überwachung des Bergbaubetriebs. Hintergrund ist zum einen die Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die mit Risiken wie Grubeneinstürze behaftet sind, zum anderen der Mangel an qualifizierten Maschinenführern. Darüber hinaus besteht Bedarf, Betriebsabläufe, die sich über mehrere Bergwerke erstrecken, effizienter zu steuern und zu koordinieren.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, führt NTT DOCOMO BUSINESS eine Studie und einen Proof of Concept durch, um die Machbarkeit eines neuen Fernbetriebsmodells unter Nutzung eines IOWN-APN zu bewerten.

2. Überblick über die Initiative

Im Rahmen der Initiative wird das IOWN-APN die Kupfermine El Teniente und ein rund 1.500 km entferntes Remote Operations Center in Rancagua, einer Stadt in Zentralchile, miteinander verbinden. In Zusammenarbeit mit NTT DATA wird NTT DOCOMO BUSINESS folgende Aktivitäten durchführen:

Bewertung der Kommunikationsinfrastruktur, die für den Einsatz von Schwermaschinen im Fernbetrieb erforderlich ist

Verbesserung der Fernüberwachung durch hochauflösende Videoübertragung

Bewertung von Netzwerkkonfigurationen im Hinblick auf eine Reduzierung der Anzahl der Betriebszentren

Bewertung der Machbarkeit eines Fernbetriebsmodells

Untersuchung der potenziellen Vorteile eines IOWN-APN für den Bergbaubetrieb

3. Ausblick

NTT DOCOMO BUSINESS verfolgt mit der Initiative zudem das Ziel, die Sicherheit und die Effizienz in der Kupferbergbauindustrie zu steigern und gleichzeitig neue Anwendungsfälle für IOWN APN im gesamten Bergbausektor zu erschließen. Auf Grundlage der dabei gewonnenen Erkenntnisse wird das Unternehmen das Potenzial weiterer Einsatzmöglichkeiten im Bergbau und im Energiesektor sowie in anderen Sektoren prüfen, in denen Fernbetriebsmodelle erforderlich sind.

NTT DOCOMO BUSINESS wird künftig auch mit NTT Inc. zusammenarbeiten, das die Entwicklung und praxisnahe Bereitstellung von IOWN-Technologien vorantreibt. Gemeinsam werden die Unternehmen die Erkenntnisse der Initiative nutzen, um die weltweite Ausweitung von IOWN-Anwendungsfällen innerhalb der NTT-Gruppe zu unterstützen.

1. Eine optische Kommunikationsinfrastruktur der nächsten Generation, die IOWN® (Innovative Optical and Wireless Network)-Funktionalität nutzt, um Photonik-Technologien für das gesamte Spektrum von Geräten bis zu Netzwerken bereitzustellen. Es bietet extrem niedrigen Energieverbrauch, hohe Geschwindigkeit, hohe Kapazität und Übertragungen mit geringer Latenz durch Wellenlängennetzwerke, die durchgängige optische Wellenlängenpfade bereitstellen. IOWN® ist eine Marke oder eingetragene Marke von NTT, Inc. 2. NTT DOCOMO BUSINESS wurde vom japanischen Ministerium für Inneres und Kommunikation beauftragt, Untersuchungen im Zusammenhang mit einem Proof of Concept für den Einsatz von APN in der Republik Chile durchzuführen.

Über NTT DOCOMO BUSINESS

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. ist Japans führender Anbieter umfassender globaler IKT-Lösungen. Als industrieller und regionaler DX-Plattformer treiben wir die digitale Transformation über Branchen und Gemeinschaften hinweg voran und ermöglichen die Entwicklung einer dezentralen, autonomen und kollaborativen Gesellschaft, in der Unternehmen und Gemeinschaften nachhaltig gedeihen können. Unsere Mission ist es, neue Werte zu erschließen und Wohlstand für alle zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ntt.com/en/.

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