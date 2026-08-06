Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG 06.08.2026 / 15:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG Unternehmen: Bastei Lübbe AG ISIN: DE000A1X3YY0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.08.2026 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA ; Ingo Schmidt, CIIA Bastei Lübbe zeigt im ersten Quartal deutliches Wachstum im herausfordernden Marktumfeld Die Bastei Lübbe AG hat heute die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, die umsatzseitig leicht über und beim Ergebnis im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen. [Tabelle] Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal mit 24,6 Mio. EUR um 7% über dem Vorjahr und hat damit unsere Prognose übertroffen. Wir hatten aufgrund der vergleichsweise schwachen Vorjahresbasis mit einem Zuwachs oberhalb unserer Wachstumserwartung für das Gesamtjahr gerechnet, sind allerdings von der Entwicklung in Q1 insbesondere im Hinblick auf die insgesamt eher verhaltene Marktentwicklung im Zeitraum April-Juni (erstes Quartal bei Bastei Lübbe) positiv überrascht. [Grafik] Das EBIT lag mit 1,1 Mio. EUR (Marge: 4,4%) insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen und damit leicht unter dem Vorjahresniveau. Ursächlich hierfür war vor allem der deutlich gestiegene Materialaufwand (+17%), der auf allgemeine Kostensteigerungen, Produktmixeffekte sowie den Bestandsaufbau im Bereich der Novitäten zurückzuführen ist. Die Personalkosten entwickelten sich trotz Neueinstellungen und turnusmäßiger Gehaltsanpassungen mit +6,3% yoy unterproportional zum Umsatzwachstum. Ausblick bestätigt: Das Unternehmen hat im Rahmen der Quartalszahlen den Ausblick bestätigt (Umsatz: 118-122 Mio. EUR, EBIT: 10-12 Mio. EUR). Im Hinblick auf die Ergebnisguidance sollte beachtet werden, dass Bastei Lübbe aufgrund der Saisonalität im Buchmarkt den Großteil des Ergebnisses im zweiten und dritten Quartal erzielt (Q2/25: 4,7 Mio. EUR, Q3/25: 3,6 Mio. EUR) und der Produktmix im Vorjahr aufgrund der Vielzahl an Bestsellern eher ungünstig war. Vor diesem Hintergrund erachten wir unsere Ergebnisprognose für das Gesamtjahr weiterhin als gut erreichbar. Fazit: Bastei Lübbe hat sich im ersten Quartal in einem herausfordernden Marktumfeld wacker geschlagen. Die höheren Herstellungskosten werten wir vor dem Hintergrund des verbesserten Produktmixes sowie des Bestandsaufbaus für Novitäten nicht als wesentlichen Belastungsfaktor. Eine Ergebnisverbesserung im Jahresverlauf halten wir daher weiterhin für realistisch. Der aktuelle Kurs spiegelt diese Perspektive unseres Erachtens nicht wider, weshalb wir unsere Kaufempfehlung und das Kursziel bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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