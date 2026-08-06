Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG

06.08.2026 / 15:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG

     Unternehmen:               Bastei Lübbe AG
     ISIN:                      DE000A1X3YY0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.08.2026
     Kursziel:                  12,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA ; Ingo Schmidt, CIIA

Bastei Lübbe zeigt im ersten Quartal deutliches Wachstum im herausfordernden
Marktumfeld

Die Bastei Lübbe AG hat heute die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt,
die umsatzseitig leicht über und beim Ergebnis im Rahmen unserer Erwartungen
ausfielen.

[Tabelle]

Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal mit 24,6 Mio. EUR um 7% über dem
Vorjahr und hat damit unsere Prognose übertroffen. Wir hatten aufgrund der
vergleichsweise schwachen Vorjahresbasis mit einem Zuwachs oberhalb unserer
Wachstumserwartung für das Gesamtjahr gerechnet, sind allerdings von der
Entwicklung in Q1 insbesondere im Hinblick auf die insgesamt eher verhaltene
Marktentwicklung im Zeitraum April-Juni (erstes Quartal bei Bastei Lübbe)
positiv überrascht.

[Grafik]

Das EBIT lag mit 1,1 Mio. EUR (Marge: 4,4%) insgesamt im Rahmen unserer
Erwartungen und damit leicht unter dem Vorjahresniveau. Ursächlich hierfür
war vor allem der deutlich gestiegene Materialaufwand (+17%), der auf
allgemeine Kostensteigerungen, Produktmixeffekte sowie den Bestandsaufbau im
Bereich der Novitäten zurückzuführen ist. Die Personalkosten entwickelten
sich trotz Neueinstellungen und turnusmäßiger Gehaltsanpassungen mit +6,3%
yoy unterproportional zum Umsatzwachstum.

Ausblick bestätigt: Das Unternehmen hat im Rahmen der Quartalszahlen den
Ausblick bestätigt (Umsatz: 118-122 Mio. EUR, EBIT: 10-12 Mio. EUR). Im
Hinblick auf die Ergebnisguidance sollte beachtet werden, dass Bastei Lübbe
aufgrund der Saisonalität im Buchmarkt den Großteil des Ergebnisses im
zweiten und dritten Quartal erzielt (Q2/25: 4,7 Mio. EUR, Q3/25: 3,6 Mio.
EUR) und der Produktmix im Vorjahr aufgrund der Vielzahl an Bestsellern eher
ungünstig war. Vor diesem Hintergrund erachten wir unsere Ergebnisprognose
für das Gesamtjahr weiterhin als gut erreichbar.

Fazit: Bastei Lübbe hat sich im ersten Quartal in einem herausfordernden
Marktumfeld wacker geschlagen. Die höheren Herstellungskosten werten wir vor
dem Hintergrund des verbesserten Produktmixes sowie des Bestandsaufbaus für
Novitäten nicht als wesentlichen Belastungsfaktor. Eine Ergebnisverbesserung
im Jahresverlauf halten wir daher weiterhin für realistisch. Der aktuelle
Kurs spiegelt diese Perspektive unseres Erachtens nicht wider, weshalb wir
unsere Kaufempfehlung und das Kursziel bestätigen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1a5e3f513033ee7541e7c2109bcfc1b5

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=5f6120ba-9196-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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