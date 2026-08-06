Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Halten

^ Original-Research: Binect AG - von BankM AG 06.08.2026 / 11:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Binect AG Unternehmen: Binect AG ISIN: DE000A3H2135 Anlass der Studie: HV Juli 2026, Beteiligungsverkauf Empfehlung: Halten seit: 06.08.2026 Kursziel: EUR 1,68 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 6.7.2026, vormals Kaufen Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker HV bestätigt Verkaufspläne mit 99,97% Zustimmung Die Hauptversammlung der Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) brachte breite Zustimmung (jeweils weit über 95%) zu allen Tagesordnungspunkten. Insgesamt waren bei der HV rund 60% des Grundkapitals mit Stimmrechten vertreten, durch Präsenz, Weisung oder Briefwahl. Vorstand Dr. Wermeyer ist in seiner Rede u.a. noch einmal näher auf die (vielfältigen) Beweggründe des Verkaufs eingegangen - neben benötigten Investitionen für bessere Skalierung spielten auch (temporäre) Marktunwägbarkeiten eine Rolle. Der Verkaufsprozess wurde breit aufgesetzt und rd. 60 potenzielle Interessenten wurden angesprochen, doch letztlich war es mit hpc DUAL ein bestehender Partner, der auf Grund eines tieferen Verständnisses des Geschäftsmodells und operativen Synergien das mit Abstand attraktivste EBITDA-Multiple für die operative Tochter geboten hat. Ebenfalls erläutert wurde, dass die Ausschüttung über Rückkäufe - gerade mit Blick auf den hohen Anteil von Privatanlegern - steuerlich vorteilhafter ist als eine Ausschüttung über Dividendenzahlungen. Die überwältigende Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten (TOP), insbesondere den TOPs die den Verkauf und dessen Abwicklung (jeweils 99,97% Ja-Stimmen) zum Gegenstand hatten, zeigt, dass die Aktionäre diese Sicht teilten. Die Hauptversammlung ist rein virtuell durchgeführt worden. Der Vorstand ging ausführlich auf alle Nachfragen ein und konnte dabei auch noch einmal Hintergründe und Zielsetzung des Verkaufs und der Kapitalmaßnahmen erläutern, so dass sich letztlich allen Aktionären der Zweck jedes einzelnen TOPs erschlossen hat. Die Abstimmungsergebnisse zeigen, dass dieser Weg richtig war. Ausblick und weitere Agenda: Nach der Zustimmung der Hauptversammlung zum Verkauf unternimmt die Gesellschaft nun Maßnahmen (Kapitalherabsetzungen/Rückkäufe), um die verfügbaren Mittel an die Aktionäre auszukehren. Wir haben diesen Prozess in unserem letzten Update ausführlich beschrieben. Zeitlich konkretisiert hat sich die erste Stufe der Abwicklung (Andienung von 2/3teln der vom Investor gehaltenen Aktien für bis zu EUR 2,10) - nach Aussagen auf der HV soll diese bereits im Oktober 2026 erfolgen. Der Prozess insgesamt wird - auch wegen der gestaffelten Kaufpreiszahlung - rd. zwei Jahre dauern. Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft ihre Börsennotierung aus Kostengründen während dieses Zeitraums einstellen wird. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7ad99a29ec97c4f3967cad6434e8a1d1

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=8b235769-9175-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2378646 06.08.2026 CET/CEST °