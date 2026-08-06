Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Halten

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Original-Research: Binect AG - von BankM AG

06.08.2026 / 11:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Binect AG

     Unternehmen:               Binect AG
     ISIN:                      DE000A3H2135

     Anlass der Studie:         HV Juli 2026, Beteiligungsverkauf
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      06.08.2026
     Kursziel:                  EUR 1,68
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     6.7.2026, vormals Kaufen
     Analyst:                   Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

HV bestätigt Verkaufspläne mit 99,97% Zustimmung

Die Hauptversammlung der Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market,
Basic Board, MA10 GY) brachte breite Zustimmung (jeweils weit über 95%) zu
allen Tagesordnungspunkten. Insgesamt waren bei der HV rund 60% des
Grundkapitals mit Stimmrechten vertreten, durch Präsenz, Weisung oder
Briefwahl. Vorstand Dr. Wermeyer ist in seiner Rede u.a. noch einmal näher
auf die (vielfältigen) Beweggründe des Verkaufs eingegangen - neben
benötigten Investitionen für bessere Skalierung spielten auch (temporäre)
Marktunwägbarkeiten eine Rolle. Der Verkaufsprozess wurde breit aufgesetzt
und rd. 60 potenzielle Interessenten wurden angesprochen, doch letztlich war
es mit hpc DUAL ein bestehender Partner, der auf Grund eines tieferen
Verständnisses des Geschäftsmodells und operativen Synergien das mit Abstand
attraktivste EBITDA-Multiple für die operative Tochter geboten hat.
Ebenfalls erläutert wurde, dass die Ausschüttung über Rückkäufe - gerade mit
Blick auf den hohen Anteil von Privatanlegern - steuerlich vorteilhafter ist
als eine Ausschüttung über Dividendenzahlungen. Die überwältigende
Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten (TOP), insbesondere den TOPs die
den Verkauf und dessen Abwicklung (jeweils 99,97% Ja-Stimmen) zum Gegenstand
hatten, zeigt, dass die Aktionäre diese Sicht teilten.

Die Hauptversammlung ist rein virtuell durchgeführt worden. Der Vorstand
ging ausführlich auf alle Nachfragen ein und konnte dabei auch noch einmal
Hintergründe und Zielsetzung des Verkaufs und der Kapitalmaßnahmen
erläutern, so dass sich letztlich allen Aktionären der Zweck jedes einzelnen
TOPs erschlossen hat. Die Abstimmungsergebnisse zeigen, dass dieser Weg
richtig war.

Ausblick und weitere Agenda: Nach der Zustimmung der Hauptversammlung zum
Verkauf unternimmt die Gesellschaft nun Maßnahmen
(Kapitalherabsetzungen/Rückkäufe), um die verfügbaren Mittel an die
Aktionäre auszukehren. Wir haben diesen Prozess in unserem letzten Update
ausführlich beschrieben. Zeitlich konkretisiert hat sich die erste Stufe der
Abwicklung (Andienung von 2/3teln der vom Investor gehaltenen Aktien für bis
zu EUR 2,10) - nach Aussagen auf der HV soll diese bereits im Oktober 2026
erfolgen. Der Prozess insgesamt wird - auch wegen der gestaffelten
Kaufpreiszahlung - rd. zwei Jahre dauern. Wir gehen davon aus, dass die
Gesellschaft ihre Börsennotierung aus Kostengründen während dieses Zeitraums
einstellen wird.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7ad99a29ec97c4f3967cad6434e8a1d1

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=8b235769-9175-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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