Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG 06.08.2026 / 16:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.08.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q2: Anhaltend starke Auftragsentwicklung und positiver Ergebnis-Swing Koenig & Bauer hat am 06.08. erfreuliche Zahlen für Q2/26 vorgelegt und den Ausblick wie erwartet bestätigt. Höchster Auftragseingang seit 8 Jahren: In Q2 setzte sich die Auftragsdynamik mit einem Plus von 13,8% yoy auf 411,7 Mio. EUR ungebrochen fort. Hierzu trugen sowohl das Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P; +15,0% yoy auf 204,2 Mio. EUR) als auch Special & New Technologies (S&T; +14,1% yoy auf 214,3 Mio. EUR) mit jeweils zweistelligen Zuwächsen bei. Ungeachtet der geopolitischen Spannungen, gedämpfter Industriekonjunkturdaten sowie Zollkonflikte gelang Koenig & Bauer auf Halbjahressicht der stärkste Auftragseingang seit 8 Jahren (+16,9% yoy auf 709,3 Mio. EUR), womit das Rekordniveau im Auftragsbestand nochmals leicht auf nunmehr mehr als 1,12 Mrd. EUR gesteigert werden konnte (+2,3% yoy). In Q2 belief sich die entsprechend starke Book-to-Bill-Ratio bei einem erwartungsgemäß stabilen Konzernumsatz von 298,0 Mio. EUR (-0,1% yoy) auf knapp 1,4. Auch umsatzseitig behauptete sich das Unternehmen in H1 deutlich besser als der Markt (+1,4% yoy vs. VDMA: -14,0% yoy). Ergebnis-Turnaround und positiver Free Casfhlow: Das Q2-EBITDA drehte mit 16,9 Mio. EUR (Q1: -9,5 Mio. EUR; Vj.: 10,9 Mio. EUR) deutlich ins Plus und spiegelt die Erfolge der jüngsten Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen wider. Sowohl P&P (operatives Segment-EBITDA: 6,8 Mio. EUR; Vj.: 4,3 Mio. EUR) als auch S&T (7,7 Mio. EUR; Vj.: 4,1 Mio. EUR) zeigten deutliche Verbesserungen, während in Q2 keine nennenswerten nicht-operativen Sondereinflüsse vorlagen. Im Call wies der Vorstand jedoch darauf hin, dass weitere Optimierungen noch Einmalbelastungen im kleineren Umfang nach sich ziehen könnten. Die erfolgreiche Umkehr des Working Capital-Aufbaus aus Q1/26, maßgeblich getrieben durch einen starken Anstieg erhaltener Kundenanzahlungen, führte indes zu einem spürbaren Rückgang der Net Working Capital-Quote auf 21,4% (Vj.: 26,3%; Zielwert: <25%). Der Q2-FCF fiel mit +16,8 Mio. EUR (Vj.: -55,3 Mio. EUR; H1: -21,0 Mio. EUR) entsprechend stark aus und rundete das positive Ertragsbild ab. Jahresziele bestätigt: Auf Halbjahressicht konnte Koenig & Bauer den Rückstand aus Q1 wettmachen und geht im Hinblick auf die unveränderte Guidance (Konzernumsatz von ca. 1,3 Mrd. EUR sowie stabiles operatives EBITDA von ca. 80 Mio. EUR) mit einem leichten Vorsprung ins zweite Halbjahr. Aufgrund der üblichen Saisonalität und der ertragsseitig überragenden Bedeutung des Q4 ist indes entscheidend, dass das Unternehmen die gezeigte Resilienz in einem volatilen Marktumfeld auch in H2 beibehalten kann. Für einen weiter robusten Geschäftsverlauf spricht neben der komfortablen Auftragslage auch die bei P&P zum 01. Juli 2026 umgesetzte anteilige Preisanpassung i.H.v. +3%, die jene Effekte kompensieren soll, die 'über die gezielten Kostensenkungsmaßnahmen gegen den geopolitischen Kostendruck hinausgehen'. Wir lassen unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen vorerst unverändert, sehen bei einem soliden Q3-Verlauf jedoch Spielraum für eine moderate Anhebung. Mittelfristig stellt der Vorstand unverändert ein Umsatzvolumen von 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen EBITDA-Marge von mindestens 8% in Aussicht. Fazit: Der schwierigen Rahmenbedingungen zum Trotz gelang Koenig & Bauer ein sehr überzeugendes Quartal. Das volle Orderbuch und der positive Ergebnistrend sprechen für ein Erreichen der diesjährigen Jahresziele und stützen unsere Erwartung an einen deutlichen Profitabilitätszuwachs in 2027ff. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 15,00 EUR unverändert bei. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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