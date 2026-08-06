Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG

06.08.2026 / 16:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG

     Unternehmen:               Koenig & Bauer AG
     ISIN:                      DE0007193500

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.08.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q2: Anhaltend starke Auftragsentwicklung und positiver Ergebnis-Swing

Koenig & Bauer hat am 06.08. erfreuliche Zahlen für Q2/26 vorgelegt und den
Ausblick wie erwartet bestätigt.

Höchster Auftragseingang seit 8 Jahren: In Q2 setzte sich die
Auftragsdynamik mit einem Plus von 13,8% yoy auf 411,7 Mio. EUR ungebrochen
fort. Hierzu trugen sowohl das Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems
(P&P; +15,0% yoy auf 204,2 Mio. EUR) als auch Special & New Technologies
(S&T; +14,1% yoy auf 214,3 Mio. EUR) mit jeweils zweistelligen Zuwächsen
bei. Ungeachtet der geopolitischen Spannungen, gedämpfter
Industriekonjunkturdaten sowie Zollkonflikte gelang Koenig & Bauer auf
Halbjahressicht der stärkste Auftragseingang seit 8 Jahren (+16,9% yoy auf
709,3 Mio. EUR), womit das Rekordniveau im Auftragsbestand nochmals leicht
auf nunmehr mehr als 1,12 Mrd. EUR gesteigert werden konnte (+2,3% yoy). In
Q2 belief sich die entsprechend starke Book-to-Bill-Ratio bei einem
erwartungsgemäß stabilen Konzernumsatz von 298,0 Mio. EUR (-0,1% yoy) auf
knapp 1,4. Auch umsatzseitig behauptete sich das Unternehmen in H1 deutlich
besser als der Markt (+1,4% yoy vs. VDMA: -14,0% yoy).

Ergebnis-Turnaround und positiver Free Casfhlow: Das Q2-EBITDA drehte mit
16,9 Mio. EUR (Q1: -9,5 Mio. EUR; Vj.: 10,9 Mio. EUR) deutlich ins Plus und
spiegelt die Erfolge der jüngsten Restrukturierungs- und
Kostensenkungsmaßnahmen wider. Sowohl P&P (operatives Segment-EBITDA: 6,8
Mio. EUR; Vj.: 4,3 Mio. EUR) als auch S&T (7,7 Mio. EUR; Vj.: 4,1 Mio. EUR)
zeigten deutliche Verbesserungen, während in Q2 keine nennenswerten
nicht-operativen Sondereinflüsse vorlagen. Im Call wies der Vorstand jedoch
darauf hin, dass weitere Optimierungen noch Einmalbelastungen im kleineren
Umfang nach sich ziehen könnten. Die erfolgreiche Umkehr des Working
Capital-Aufbaus aus Q1/26, maßgeblich getrieben durch einen starken Anstieg
erhaltener Kundenanzahlungen, führte indes zu einem spürbaren Rückgang der
Net Working Capital-Quote auf 21,4% (Vj.: 26,3%; Zielwert: <25%). Der Q2-FCF
fiel mit +16,8 Mio. EUR (Vj.: -55,3 Mio. EUR; H1: -21,0 Mio. EUR)
entsprechend stark aus und rundete das positive Ertragsbild ab.

Jahresziele bestätigt: Auf Halbjahressicht konnte Koenig & Bauer den
Rückstand aus Q1 wettmachen und geht im Hinblick auf die unveränderte
Guidance (Konzernumsatz von ca. 1,3 Mrd. EUR sowie stabiles operatives
EBITDA von ca. 80 Mio. EUR) mit einem leichten Vorsprung ins zweite
Halbjahr. Aufgrund der üblichen Saisonalität und der ertragsseitig
überragenden Bedeutung des Q4 ist indes entscheidend, dass das Unternehmen
die gezeigte Resilienz in einem volatilen Marktumfeld auch in H2 beibehalten
kann. Für einen weiter robusten Geschäftsverlauf spricht neben der
komfortablen Auftragslage auch die bei P&P zum 01. Juli 2026 umgesetzte
anteilige Preisanpassung i.H.v. +3%, die jene Effekte kompensieren soll, die
'über die gezielten Kostensenkungsmaßnahmen gegen den geopolitischen
Kostendruck hinausgehen'. Wir lassen unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen
vorerst unverändert, sehen bei einem soliden Q3-Verlauf jedoch Spielraum für
eine moderate Anhebung. Mittelfristig stellt der Vorstand unverändert ein
Umsatzvolumen von 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen EBITDA-Marge von
mindestens 8% in Aussicht.

Fazit: Der schwierigen Rahmenbedingungen zum Trotz gelang Koenig & Bauer ein
sehr überzeugendes Quartal. Das volle Orderbuch und der positive
Ergebnistrend sprechen für ein Erreichen der diesjährigen Jahresziele und
stützen unsere Erwartung an einen deutlichen Profitabilitätszuwachs in
2027ff. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 15,00 EUR
unverändert bei.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d33ef12f31a633e9388ac3637f0adb09

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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