Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG 06.08.2026 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG Unternehmen: SYZYGY AG ISIN: DE0005104806 Anlass der Studie: Researchstudie Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,70 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Umsatzrückgang und deutliche Margenverbesserung im Rahmen der Erwartungen, Rating und Kursziel bestätigt Wie erwartet, verzeichnet die SYZYGY AG für die ersten sechs Monate des Jahres 2026 einen Umsatzrückgang von 14,2 % auf 25,23 Mio. EUR (VJ: 29,41 Mio. EUR). Angesichts des Wegfalls größerer Etats, die nicht durch Neugeschäft ausgeglichen werden konnten, war diese Entwicklung nicht überraschend. Im Vorjahreswert waren noch Umsatzerlöse eines weggefallenen Etats im mittleren Millionen-Euro-Bereich enthalten. Zusätzlich dazu bewegt sich die SYZYGY AG in einem derzeit herausfordernden Marktumfeld, das von geringeren Etatausschreibungen geprägt ist. Da diese Entwicklung insbesondere für die deutschen SYZYGY-Gesellschaften und dort insbesondere für den Beratungsbereich gilt, weist das deutsche Segment mit einem Umsatzrückgang von -17,4 % auf 19,64 Mio. EUR (VJ: 23,78 Mio. EUR) den stärksten Rückgang auf. Demgegenüber weisen die Umsätze des Segments UK & US mit einem Rückgang von 6,7 % auf 2,61 Mio. EUR (VJ: 2,79 Mio. EUR) eine stabilere Entwicklung auf. Im zweiten Quartal lagen die Umsätze dieses Segments bereits wieder auf Vorjahresniveau. In diesem Segment konnten neue Budgets, hauptsächlich aus dem Fintech-Bereich, gewonnen werden. Parallel dazu lagen die Umsätze in Polen mit 3,04 Mio. EUR (VJ: 3,05 Mio. EUR) aufgrund eines stärkeren Agenturgeschäftes auf Vorjahresniveau. Trotz der Umsatzschwäche weist die SYZYGY AG mit einem EBIT in Höhe von 0,43 Mio. EUR (VJ: 0,50 Mio. EUR) eine solide operative Ergebnisentwicklung auf. Dies ist eine Folge der in den vergangenen Berichtsperioden umgesetzten Kosteneinsparungen mit dem Schwerpunkt auf den Bereichen Beratung und Performance-Marketing. Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des Steueraufwands weist die Gesellschaft ein Periodenergebnis von etwa 0,20 Mio. EUR (VJ: 0,22 Mio. EUR) aus und liegt damit auf Vorjahresniveau. Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat die SYZYGY AG die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Dabei sollen Umsatzerlöse in Höhe von 50,00 Mio. EUR (2025: 56,84 Mio. EUR) erreicht werden. Bei einer erwarteten EBIT-Marge zwischen 3 % und 4 % soll ein EBIT in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mio. EUR erreicht werden. Dies entspräche einem deutlichen Ergebnissprung gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2025 wurde ein EBIT (vor Goodwill-Afa) in Höhe von -1,17 Mio. EUR ausgewiesen. Ausgehend von den in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 erreichten Werten müsste die Gesellschaft im zweiten Halbjahr lediglich eine Verdoppelung der Umsatzerlöse erreichen. Beim EBIT hingegen müsste im zweiten Halbjahr eine sichtbare Steigerung erreicht werden. Hierzu sollen weitere Kosteneinsparungen im Personalbereich beitragen. Angesichts der bestätigten Guidance behalten wir unsere Prognosen unverändert bei und rechnen für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen in Höhe von 50,02 Mio. EUR und einem EBIT in Höhe von 1,50 Mio. EUR. Für die kommenden Geschäftsjahre unterstellen wir für die deutschen Gesellschaften eine Rückkehr zum Umsatzwachstum. Dies dürfte sich, ausgehend vom aktuell niedrigeren Kostenniveau, in einer Steigerung der EBIT-Margen niederschlagen. Für 2027 rechnen wir mit einem EBIT in Höhe von 2,64 Mio. EUR (EBIT-Marge: 5,0 %) und für 2028 mit einem EBIT in Höhe von 4,03 Mio. EUR (EBIT-Marge: 7,2 %). Unser Kursziel bleibt mit 2,70 EUR unverändert. Dem kurszielerhöhenden Roll-Over-Effekt (aktualisierter Kurszielhorizont: 31.12.2027) steht dabei kursmindernd die Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 3,5 % gegenüber. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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