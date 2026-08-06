Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG

06.08.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG

     Unternehmen:               SYZYGY AG
     ISIN:                      DE0005104806

     Anlass der Studie:         Researchstudie Update
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,70 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Umsatzrückgang und deutliche Margenverbesserung im Rahmen der Erwartungen,
Rating und Kursziel bestätigt

Wie erwartet, verzeichnet die SYZYGY AG für die ersten sechs Monate des
Jahres 2026 einen Umsatzrückgang von 14,2 % auf 25,23 Mio. EUR (VJ: 29,41 Mio.
EUR). Angesichts des Wegfalls größerer Etats, die nicht durch Neugeschäft
ausgeglichen werden konnten, war diese Entwicklung nicht überraschend. Im
Vorjahreswert waren noch Umsatzerlöse eines weggefallenen Etats im mittleren
Millionen-Euro-Bereich enthalten. Zusätzlich dazu bewegt sich die SYZYGY AG
in einem derzeit herausfordernden Marktumfeld, das von geringeren
Etatausschreibungen geprägt ist.

Da diese Entwicklung insbesondere für die deutschen SYZYGY-Gesellschaften
und dort insbesondere für den Beratungsbereich gilt, weist das deutsche
Segment mit einem Umsatzrückgang von -17,4 % auf 19,64 Mio. EUR (VJ: 23,78
Mio. EUR) den stärksten Rückgang auf. Demgegenüber weisen die Umsätze des
Segments UK & US mit einem Rückgang von 6,7 % auf 2,61 Mio. EUR (VJ: 2,79 Mio.
EUR) eine stabilere Entwicklung auf. Im zweiten Quartal lagen die Umsätze
dieses Segments bereits wieder auf Vorjahresniveau. In diesem Segment
konnten neue Budgets, hauptsächlich aus dem Fintech-Bereich, gewonnen
werden. Parallel dazu lagen die Umsätze in Polen mit 3,04 Mio. EUR (VJ: 3,05
Mio. EUR) aufgrund eines stärkeren Agenturgeschäftes auf Vorjahresniveau.

Trotz der Umsatzschwäche weist die SYZYGY AG mit einem EBIT in Höhe von 0,43
Mio. EUR (VJ: 0,50 Mio. EUR) eine solide operative Ergebnisentwicklung auf. Dies
ist eine Folge der in den vergangenen Berichtsperioden umgesetzten
Kosteneinsparungen mit dem Schwerpunkt auf den Bereichen Beratung und
Performance-Marketing. Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des
Steueraufwands weist die Gesellschaft ein Periodenergebnis von etwa 0,20
Mio. EUR (VJ: 0,22 Mio. EUR) aus und liegt damit auf Vorjahresniveau.

Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hat die SYZYGY AG die Guidance
für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Dabei sollen Umsatzerlöse in Höhe
von 50,00 Mio. EUR (2025: 56,84 Mio. EUR) erreicht werden. Bei einer erwarteten
EBIT-Marge zwischen 3 % und 4 % soll ein EBIT in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mio. EUR
erreicht werden. Dies entspräche einem deutlichen Ergebnissprung gegenüber
dem Vorjahr. Im Jahr 2025 wurde ein EBIT (vor Goodwill-Afa) in Höhe von
-1,17 Mio. EUR ausgewiesen. Ausgehend von den in den ersten sechs Monaten des
Jahres 2026 erreichten Werten müsste die Gesellschaft im zweiten Halbjahr
lediglich eine Verdoppelung der Umsatzerlöse erreichen. Beim EBIT hingegen
müsste im zweiten Halbjahr eine sichtbare Steigerung erreicht werden. Hierzu
sollen weitere Kosteneinsparungen im Personalbereich beitragen.

Angesichts der bestätigten Guidance behalten wir unsere Prognosen
unverändert bei und rechnen für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen in
Höhe von 50,02 Mio. EUR und einem EBIT in Höhe von 1,50 Mio. EUR. Für die
kommenden Geschäftsjahre unterstellen wir für die deutschen Gesellschaften
eine Rückkehr zum Umsatzwachstum. Dies dürfte sich, ausgehend vom aktuell
niedrigeren Kostenniveau, in einer Steigerung der EBIT-Margen
niederschlagen. Für 2027 rechnen wir mit einem EBIT in Höhe von 2,64 Mio. EUR
(EBIT-Marge: 5,0 %) und für 2028 mit einem EBIT in Höhe von 4,03 Mio. EUR
(EBIT-Marge: 7,2 %).

Unser Kursziel bleibt mit 2,70 EUR unverändert. Dem kurszielerhöhenden
Roll-Over-Effekt (aktualisierter Kurszielhorizont: 31.12.2027) steht dabei
kursmindernd die Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 3,5 % gegenüber.
Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=02ae1a75eea40d91b3aa6a3a071bb53d

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 06.08.2026 (10:14 Uhr)
Erste Weitergabe: 06.08.2026 (11:30 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ce3d00ae-916f-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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