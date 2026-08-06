Palantir Technologies - Ein deutliches Lebenszeichen

Der bisherige Jahresverlauf stand bei der Palantir-Aktie im Zeichen einer durchaus substanziellen Korrektur. Doch das könnte sich gerade ändern. Schließlich legt der Technologietitel gerade den Abwärtstrend seit Ende 2025 (akt. bei 151,14 USD) zu den Akten. Der beschriebene Ausbruch nährt zudem die Hoffnung, dass es sich bei der Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich um eine klassische Korrekturflagge handelt. Einen wichtigen Fingerzeig liefern in diesem Kontext auch die quantitativen Indikatoren. Hervorheben möchten wir das neue MACD-Kaufsignal sowie die Relative Stärke nach Levy. Letztere notiert wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1 und hat darüber hinaus eine Bodenbildung im Verlauf des Trendfolgers komplettiert. Mit anderen Worten: Die beschriebenen Indikatorensignale unterstreichen den diskutierten Ausbruch. Die angeführte Korrekturflagge legt den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 207,52 USD. Rein rechnerisch ergibt sich aus dem abgeschlossenen Konsolidierungsmuster sogar ein Kursziel von rund 245 USD. Der o. g. Korrekturtrend – gleichzeitig die obere Flaggenbegrenzung – ist indes als engmaschiger Stop-Loss prädestiniert.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: LSEG, tradesignal²

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