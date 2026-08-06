Berlin, ⁠06. Aug (Reuters) - Der Augsburger Rüstungszulieferer Renk hat im zweiten Quartal so viele Aufträge erhalten wie nie ‌zuvor. Insgesamt hätten die Bestellungen einen Wert von 612,8 Millionen Euro, ⁠das ⁠sei der höchste jemals in einem Quartal erzielte Auftragseingang, teilte der Hersteller von Getrieben für Panzer und Schiffe am Donnerstag ‌mit. Der Auftragsbestand stieg ‌damit auf 7,4 Milliarden Euro.

Der Umsatz hielt mit dem Auftragseingang nicht ⁠Schritt. Die Erlöse lagen im gesamten ‌ersten Halbjahr mit ⁠637,2 Millionen Euro um lediglich 2,7 Prozent über dem Vorjahresniveau, der Betriebsgewinn verbesserte sich um ‌zehn ⁠Prozent auf 98,2 Millionen ⁠Euro. Renk erklärte dazu, die Erlöse entwickelten sich in Einklang mit den kundenseitigen Projekt- und Auslieferungsplänen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)