Partners Group verhandelt mit Eurazeo über Kauf von Aroma-Zone

Zürich, ⁠06. Aug (Reuters) - Der Schweizer Finanzinvestor Partners Group hat exklusive Verhandlungen über die Übernahme der französischen Naturkosmetikmarke Aroma-Zone von Eurazeo ‌aufgenommen. Im Rahmen der Transaktion werde Eurazeo einen bedeutenden Minderheitsanteil an der Firma ⁠behalten, ⁠teilte Partners Group am Donnerstag mit. Aroma-Zone hat sich auf ätherische Öle und Produkte daraus unter anderem für Kosmetik und Haushalt spezialisiert.

Die Transaktion würde ‌Eurazeo einen Bruttoerlös von ‌ungefähr 576 Millionen Euro einbringen, erklärte das französische Unternehmen. Einem Bericht der "Financial Times" ⁠zufolge liegt der Wert der gesamten ‌Transaktion bei rund zwei ⁠Milliarden Euro. Für Partners Group ist es eigenen Angaben zufolge besonders wichtig, die Plattform von Aroma-Zone auszubauen, ‌um die ⁠Produkte für mehr Verbraucher ⁠zugänglich zu machen, in Produktinnovationen zu investieren und in bestehende sowie neue Märkte zu expandieren.

(Bericht von Elena Smirnov, Linda Pasquini, Alexander Hübner, geschrieben von Marleen Käsebier, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)