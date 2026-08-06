Pressestimme: 'Neue Presse' zu Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig

dpa-AFX · Uhr
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COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig:

"Bundeskanzler Friedrich Merz hat viel Gegenwind bekommen, als er im vergangenen Jahr gleich mehrfach erklärte, dass die Bundesrepublik bereits von Russland angegriffen werde. Nicht mit Raketen und Drohnen natürlich, wohl aber mit Sabotage, Falschinformationen und Cyberangriffen. Seit Mittwoch kann sich der Kanzler in seiner Ansicht bestätigt fühlen."/yyzz/DP/he

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