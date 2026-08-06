Berlin, 06. Aug (Reuters) - ⁠Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat im Frühjahr dank eines Sparkurses operativ wieder Gewinn gemacht und die Markterwartung übertroffen. Nach einem Betriebsverlust (Ebitda) von 22 Millionen Euro vor Jahresfrist verbuchte das SDax-Unternehmen nun 80 Millionen Euro Gewinn, wie die Tochter des italienischen Medienkonzerns MFE am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. ‌Dies übertraf die Analysten-Schätzung von 65 Millionen Euro. Wegen des Verkaufs von Randgeschäften sank hingegen der Umsatz im zweiten Quartal und in den ersten sechs Monaten. Für das Gesamtjahr ⁠bekräftigte ProSiebenSat.1 den ⁠Ausblick.

Vorstandschef Marco Giordani sagte, man treibe den Umbau voran - "mit klarem Fokus auf Entertainment, strikter Kostendisziplin und gezielten Investitionen in unsere Zukunft". Die Aktie des TV-Konzerns lag am Vormittag fünf Prozent im Plus.

"WIR ERHALTEN STÄNDIG ANFRAGEN VON VERSCHIEDENEN INVESTOREN"

Finanzvorstand Bob Rajan betonte, seit Jahresbeginn habe man sechs Unternehmen verkauft, um die Ertragskraft des Konzerns zu stärken. "Unser Weg ist klar: Wachstum durch Profitabilitätssteigerung." ‌Zu weiteren Verkäufen äußerte sich Rajan nicht konkret. Er ‌bekräftigte nur, dass der Konzern dauernd prüfe, wo und wie man den Wert seiner Beteiligungen verbessern könne - sei es durch Verkäufe oder Partnerschaften. "Wir erhalten ständig Anfragen von verschiedenen Investoren." Dies gelte für die verbliebenen ⁠Firmen im Portfolio: die Online-Kosmetiktochter Flaconi, das Erlebnisgeschäft Jochen Schweizer Mydays, das Handwerkerportal Aroundhome sowie die ‌Dating-Sparte ParshipMeet Group.

Flaconi entwickelte sich positiv und konnte - ⁠zusammen mit digitalen und smarten Werbeumsätzen - den Umsatzrückgang im TV-Werbegeschäft fast ausgleichen. Die Fernsehwerbung schwächelte wegen der mauen Konjunktur und weil ProSiebenSat.1 nicht die Fußball-WM übertrug. Deshalb seien Juni und Juli nicht so gut gelaufen, sagte Giordani. Der August dürfte besser ‌sein, fügte er hinzu.

Im ersten Halbjahr lag das ⁠Ebitda bei 124 (Vorjahr: minus 28) Millionen Euro. ⁠Für 2026 insgesamt peilen die Bayern wie bisher ein deutliches Plus beim Ebitda an und rechnen mit einem moderat sinkenden Umsatz. Im zweiten Quartal lagen die Erlöse bei 768 Millionen Euro und im Halbjahr bei 1,54 Milliarden Euro. Das war binnen Jahresfrist jeweils ein Minus von neun Prozent und organisch - also bereinigt um Währungseffekte und Firmenverkäufe - ein Rückgang von je zwei Prozent.

ProSiebenSat.1 peilt eine Kooperation mit der ARD an. Der private TV-Konzern hat jüngst bereits seine Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen ZDF verstärkt und will künftig Inhalte der ZDF-Mediathek ⁠auf seiner Streamingplattform Joyn zeigen. Diese soll auch Teil einer europäischen Plattform in Kooperation mit dem Mutterkonzern MFE sein, die im Frühjahr 2027 vollständig an den Start gehen soll.

(Bericht von Klaus Lauer und ‌Cian Münster,)