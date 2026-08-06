Ralph Lauren übertrifft Erwartungen - Ausblick bremst Aktie

Reuters · Uhr
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06. ⁠Aug (Reuters) - Der US-Modekonzern Ralph Lauren hat im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, mit seinem Ausblick jedoch die Anleger enttäuscht. Der Umsatz stieg auf ‌1,96 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge mit 1,87 ⁠Milliarden ⁠gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 4,59 Dollar ebenfalls die Schätzungen. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum auf eine Spanne von ‌fünf bis sechs Prozent an. ‌Der Mittelwert lag damit allerdings unter den Analystenschätzungen von 6,2 Prozent. Die Aktie gab im ⁠vorbörslichen Handel leicht nach.

Das im gehobenen Preissegment positionierte ‌Angebot des Unternehmens richtet sich ⁠vor allem an junge, wohlhabende Käufer in Asien und Nordamerika. Der 1967 gegründete Konzern hat sich in den vergangenen Jahren ‌neu ausgerichtet und ⁠zielt mit aktualisierten Produkten ⁠wie Fleece-Artikeln und Sweatshirts auf jüngere Käufer ab. Mit dieser Strategie stemmte sich das Unternehmen zuletzt erfolgreich gegen eine allgemeine Abkühlung im globalen Luxussektor.

(Bericht von Anuja Bharat Mistry und Danielle Kaye, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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