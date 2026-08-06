RKI: Rund 9.600 Tote allein durch extrem heiße Juni-Woche

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Infolge der extrem heißen Woche Ende Juni sind in Deutschland nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) deutlich mehr Menschen gestorben als bisher angenommen. Etwa 9.600 hitzebedingte Sterbefälle gehen auf die Woche vom 22. bis 28. Juni zurück, wie das RKI in seinem aktuellen Wochenbericht mitteilte./aky/DP/mis

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