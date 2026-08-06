Scout24 bestätigt Jahresprognose - Aktie gibt nach

Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat sein Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt. Dabei profitierte der Konzern von den Zukäufen in Spanien sowie von der Anwendung von Künstlicher Intelligenz. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigt Konzern-Chef Ralf Weitz.

Für den Aktienkurs ging es zuletzt um 4,4 Prozent auf 73,05 Euro nach unten. Seit Jahresbeginn hat das Papier fast 15 Prozent verloren. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monaten liegt das Minus bei nahezu 40 Prozent.

Für Analyst Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein deckt sich das Zahlenwerk von Scout24 weitgehend mit den Erwartungen. Die Zahl privater Nutzer der Internet-Plattformen sei jedoch hinter der Markterwartung zurückgeblieben.

Auch Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan verweist auf eine etwas schwache Zahl privater Nutzer. Dies dürfte jedoch nicht zu Änderungen an den Ergebnisschätzungen führen. Scout24 habe solide Zahlen vorgelegt, so der Branchenexperte.

Scout24 profitiert von Immobilienboom

Der Umsatz des Unternehmens kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel auf fast 193 Millionen Euro nach oben, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin und München mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. In den ersten sechs Monaten zog der Erlös damit um 17 Prozent auf 372 Millionen an.

Dabei profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam vor allem von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional-Segment. Auch im Private-Segment wurden Zuwächse verbucht.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Quartal um 14 Prozent auf 116 Millionen Euro zu, was leicht unter den Markterwartungen lag. Im ersten Halbjahr stieg er um knapp 15 Prozent auf 224 Millionen Euro. Die entsprechende bereinigte operative Marge sank auf Halbjahressicht um 1,3 Prozentpunkte auf 60,1 Prozent.

Grund hierfür ist laut Mitteilung die Einbeziehung des Spanien-Geschäfts. Diesen Effekt ausgeklammert habe die organische operative Marge mit 63,0 Prozent um 1,6 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert gelegen.

Nach rund 650 Millionen Euro im Vorjahr will Scout24 den Umsatz 2026 weiterhin um 16 bis 18 Prozent steigern. Dabei soll die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia sechs bis sieben Prozentpunkte beitragen. Zudem rechnet das Management mit einer bereinigten operativen Marge von bis zu 61 Prozent - 2025 lag diese Kennziffer bei 62,5 Prozent.

Scout24 hatte im September 2025 die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen angekündigt. Die beiden Angebote vereinten mehr als acht Millionen monatlich aktive Nutzer, rund eine Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden, teilte das Unternehmen damals mit.