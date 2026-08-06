Schwaches Filmgeschäft brockt Warner Bros. Umsatzdelle ein

Reuters · Uhr
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06. ⁠Aug (Reuters) - Der Unterhaltungskonzern Warner Bros. Discovery hat im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen der Banken verfehlt und dies am Donnerstag mit ‌einem schwachen Kinogeschäft und geringeren Werbeumsätzen wegen fehlender NBA-Basketballspiele begründet. Die Einnahmen des ⁠Filmstudios ⁠brachen um 39 Prozent ein, da Filme wie "Mortal Kombat II" und "Supergirl" nicht an den Erfolg der Vorjahres-Blockbuster "A Minecraft Movie" und "Sinners" anknüpfen konnten. Für die zweite ‌Jahreshälfte setzt der Konzern ‌jedoch auf zugkräftige Titel wie "Digger" und "Dune: Part Three", die das Kinogeschäft ankurbeln sollen.

Warner soll ⁠in einem 110 Milliarden Dollar schweren Deal ‌vom Konkurrenten Paramount ⁠übernommen werden, was unter anderem von der britischen Wettbewerbsbehörde CMA noch geprüft wird. In den USA müssen die ‌Gerichte entscheiden, ⁠da Kalifornien und elf ⁠weitere Bundesstaaten die Fusion aus Kartellgründen blockieren wollen. Die Vorstandschefs beider Unternehmen zeigten sich zuversichtlich, dass der Deal abgeschlossen werde.

(Bericht von Harshita Mary Varghese, bearbeitet von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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