Siemens hebt Gewinnprognose an - Rechenzentren boomen weiter

München, 06. Aug (Reuters) - ⁠Beim Münchner Technologiekonzern Siemens brummt das Geschäft mit dem Bau und der Ausrüstung von Rechenzentren. Das treibt vor allem die Gebäudetechnik-Sparte Smart Infrastructure an, wie Siemens am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal mitteilte. Die Sparte verzeichnete von April bis Juni einen um 42 Prozent höheren Auftragseingang. In den ‌ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 kamen vor allem aus den USA und Europa Orders für Rechenzentren über sechs Milliarden Euro herein, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Der Umsatz ⁠in dem Bereich ⁠stieg um gut 50 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Deshalb schraubte Siemens die Gewinnerwartungen für den ganzen Konzern nach oben.

Der Gewinn je Aktie werde im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) zwischen 11,20 und 11,50 Euro liegen, teilte Siemens mit. Bisher hatte Siemens 10,70 bis 11,10 Euro prognostiziert, Analysten hatten im Schnitt aber schon mit 11,32 Euro gerechnet. Für den Umsatz erwartet der Konzern wie bisher ein vergleichbares Wachstum ‌von sechs bis acht Prozent. "Wir sind auf Kurs für ein weiteres ‌erfolgreiches Geschäftsjahr", sagte Vorstandschef Roland Busch. "Wir haben ein weiteres sehr erfolgreiches Quartal abgeschlossen und Rekordwerte bei Auftragseingang und Ergebnis erzielt."

Konzernweit stiegen die neuen Aufträge - Währungseffekte ausgeklammert - um 14 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro. Analysten hatten hier mit ⁠einer Stagnation gerechnet. Der Umsatz wuchs vergleichbar um acht Prozent auf 20,8 Milliarden Euro, das Ergebnis aus ‌dem Industriegeschäft schnellte um 25 Prozent auf 3,52 Milliarden ⁠Euro und übertraf damit die Expertenprognosen deutlich. Siemens profitierte dabei von Rückerstattungen von US-Zöllen, vor allem bei der Medizintechnik-Tochter Healthineers, aber auch bei Smart Infrastructure. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,58 Milliarden Euro nach Steuern, der 15 Prozent höher war als ein Jahr ‌zuvor.

20 PROZENT MARGE BEI SMART INFRASTRUCTURE

Smart Infrastructure schraubte die ⁠operative Marge im dritten Quartal auf 20,0 (18,8) Prozent ⁠nach oben und lag damit weiter vor der Automatisierungs-Sparte Digital Industries. Diese zeigte sich aber dank des mit Zukäufen gestärkten Software-Geschäfts deutlich erholt: Die Marge schnellte auf 18,7 (14,5) Prozent.

Fortschritte macht Siemens auch beim Konzernumbau. Bei der geplanten Abspaltung von Siemens Healthineers ist die Hängepartie beendet. "Wie erwartet konnten wir zwischenzeitlich die relevanten steuerlichen Themen mit den Finanzbehörden verbindlich klären, um mit der Abspaltung von Siemens Healthineers planmäßig fortzufahren", sagte Finanzchefin Veronika Bienert. Nun müssen noch die Hauptversammlungen beider Unternehmen Anfang 2027 zustimmen, dass die Siemens-Aktionäre 30 Prozent der Healthineers-Aktien in ihre Depots gebucht bekommen. Die Siemens AG zieht sich ⁠damit auf eine Minderheitsposition von maximal 37 Prozent zurück.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger und Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)