Siemens sortiert Zuständigkeiten im Vorstand neu

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München, ⁠06. Aug (Reuters) - Siemens hat die Zuständigkeiten im Vorstand neu sortiert. Strategievorstand Peter Körte, der seit ‌Juli auch für die Gebäudetechnik-Sparte Smart Infrastructure verantwortlich ist, gebe ⁠den ⁠Posten als Technologie-Chef an Cedrik Neike ab, sagte Vorstandschef Roland Busch in einer Telefonkonferenz am Donnerstag. Das habe ‌der Aufsichtsrat am Mittwoch ‌beschlossen. Das Thema Künstliche Intelligenz bleibe aber bei Körte. Neike leitet ⁠die Automatisierungs-Sparte Digital Industries. Zusätzlich ‌soll er künftig ⁠spartenübergreifend für die Vertriebsstrategie des Technologiekonzerns zuständig sein, die in einer neuen Einheit ‌namens "Foundation Sales" ⁠gebündelt ist. Körte und ⁠Neike gehören zu den potenziellen Nachfolgern Buschs an der Spitze des Konzerns.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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