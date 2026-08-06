@steuerfabi packt aus: Mein Depot und der Krypto-Steuer-Hammer!

Vom verzockten Knockout-Zertifikat zum bekanntesten Steuer-Influencer Deutschlands: Fabian Walter (@steuerfabi) gewährt intime Einblicke in seine private Anlagestrategie.



🚨 Krypto-Steuerfreiheit in Gefahr? Jetzt Bundestags-Petition mitzeichnen:

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2026/_05/_30/Petition_201716.nc.html



🌐 Hintergründe & Infos zur Initiative: https://prohaltefrist.de



Wie steht es wirklich um Rechtssicherheit, Steuern und Wallet-Sicherheit im Kryptomarkt?



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

In dieser Folge diskutieren Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Steuerfabi, wie das reale Depot des Finanz-Experten aussieht, warum der deutsche Steuerspartrieb oft zu Fehlentscheidungen führt, wie man die ETF-Vorabpauschale meistert und was wirklich hinter der drohenden Krypto-Steuerreform steckt.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung

04:16 ► Erstes Lehrgeld: Commerzbank-Aktie und Knockout-Derivate

09:27 ► Wie legt Steuerfabi heute an? (Depot-Einblick & ETFs)

11:59 ► Markt schlagen oder Sparplan?

17:19 ► Deutscher Steuerspartrieb: Fehler bei Anlageentscheidungen

20:29 ► Sparerpauschbetrag optimal ausnutzen

24:13 ► ETF-Vorabpauschale einfach erklärt

26:51 ► Ungerechte Verlustverrechnung bei Aktien & ETFs

28:27 ► FIFO-Prinzip: Der ETF-Anbieter-Trick beim Verkaufen

30:33 ► Frühstartrente: Staatlich gefördertes Kinder-Depot

31:49 ► Krypto-Steuerfrei vor dem Aus? Haltefrist-Debatte

36:34 ► Rückwirkungsverbot und Stichtage bei Steuergesetzen



38:12 ► Fazit & Ausblick

► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 06.05.2026 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Amundi

WKN: A1432H | ISIN: FR0013057714

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1432h-amundi



Commerzbank

WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/cbk100-commerzbank