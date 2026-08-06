@steuerfabi packt aus: Mein Depot und der Krypto-Steuer-Hammer!
Vom verzockten Knockout-Zertifikat zum bekanntesten Steuer-Influencer Deutschlands: Fabian Walter (@steuerfabi) gewährt intime Einblicke in seine private Anlagestrategie.
🚨 Krypto-Steuerfreiheit in Gefahr? Jetzt Bundestags-Petition mitzeichnen:
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2026/_05/_30/Petition_201716.nc.html
🌐 Hintergründe & Infos zur Initiative: https://prohaltefrist.de
Wie steht es wirklich um Rechtssicherheit, Steuern und Wallet-Sicherheit im Kryptomarkt?
📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/
► Darum geht's im Video:
In dieser Folge diskutieren Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Steuerfabi, wie das reale Depot des Finanz-Experten aussieht, warum der deutsche Steuerspartrieb oft zu Fehlentscheidungen führt, wie man die ETF-Vorabpauschale meistert und was wirklich hinter der drohenden Krypto-Steuerreform steckt.
Timestamps:
00:00 ► Begrüßung
04:16 ► Erstes Lehrgeld: Commerzbank-Aktie und Knockout-Derivate
09:27 ► Wie legt Steuerfabi heute an? (Depot-Einblick & ETFs)
11:59 ► Markt schlagen oder Sparplan?
17:19 ► Deutscher Steuerspartrieb: Fehler bei Anlageentscheidungen
20:29 ► Sparerpauschbetrag optimal ausnutzen
24:13 ► ETF-Vorabpauschale einfach erklärt
26:51 ► Ungerechte Verlustverrechnung bei Aktien & ETFs
28:27 ► FIFO-Prinzip: Der ETF-Anbieter-Trick beim Verkaufen
30:33 ► Frühstartrente: Staatlich gefördertes Kinder-Depot
31:49 ► Krypto-Steuerfrei vor dem Aus? Haltefrist-Debatte
36:34 ► Rückwirkungsverbot und Stichtage bei Steuergesetzen
38:12 ► Fazit & Ausblick
► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/
► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:
📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart
📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart
🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/
🕐 Das Video wurde am 06.05.2026 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
Amundi
WKN: A1432H | ISIN: FR0013057714
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1432h-amundi
Commerzbank
WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/cbk100-commerzbank