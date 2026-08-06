Swiss Re steigert Gewinn und zieht Kostenschraube an

(Korrigiert im ⁠zweiten Absatz die Zuordnung des Zitats zu Finanzchef Anders Malmström, nicht zu Konzernchef Andreas Berger)

Zürich, 06. Aug (Reuters) - Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat dank geringerer Großschäden aus Naturkatastrophen und eines Ergebniswachstums in allen ‌Sparten im ersten Halbjahr seinen Gewinn gesteigert. Der Nettogewinn kletterte um neun Prozent auf 2,83 Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen am ⁠Donnerstag mit. ⁠Analysten hatten in einem vom Unternehmen ermittelten Konsens mit 2,71 Milliarden Dollar im Schnitt weniger erwartet.

Der Versicherungsumsatz lag jedoch mit 20,26 Milliarden Dollar leicht unter den Schätzungen von 20,33 Milliarden Dollar. In der wichtigsten Geschäftssparte, der Schaden- und Unfallversicherung, stieg das Ergebnis ‌um 18 Prozent, während die Eigenkapitalrendite (ROE) der ‌Gruppe bei 22,7 Prozent lag. Die Kostenschraube will Swiss Re weiter anziehen: Bis 2027 sollen die Betriebskosten um 300 Millionen Dollar sinken, bis ⁠2028 dann um 500 Millionen Dollar. Finanzchef Anders Malmström sagte in ‌einer Telefonkonferenz, dass dies nicht ohne ⁠Stellenabbau möglich sei. Der Fokus soll auf Abteilungen ohne direkten Kundenkontakt liegen, wobei er nicht näher ausführte, welche Länder oder Bereiche primär betroffen sein würden. Das Unternehmen sei zudem ‌auf einem guten Weg, die ⁠Finanzziele für 2026 zu erreichen.

Die Waldbrände, ⁠die sich in diesem Sommer in weiten Teilen Frankreichs und Spaniens ausbreiteten, seien keine große Belastung für den Rückversicherer. Momentan sei in diesen Regionen die Versicherungsdichte gering. "Wir müssen dafür sorgen, dass es dort einen besseren Schutz gibt", sagte Malmström. Im Juli sagte Swiss Re der Nachrichtenagentur Reuters, dass derartige Naturkatastrophen die Nachfrage nach Versicherungen erhöhen dürften.

(Bericht von Marleen Käsebier und Tom ⁠Sims, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)