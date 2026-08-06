Trading-Chance AUD/USD: Zukauf-Chance Short

Was Du über AUD/USD wissen solltest

Das Währungspaar AUD/USD gehört zu den am intensivsten gehandelten Kombinationen an den globalen Devisenmärkten und dient institutionellen Akteuren als zentrales Stimmungsbarometer für die Weltwirtschaft.

Der Australische Dollar nimmt im internationalen Finanzsystem eine herausragende Stellung ein. Nach den Erhebungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) rangiert die Währung konstant unter den sechs bis sieben am häufigsten gehandelten Zahlungsmitteln der Welt. Mit einem Anteil von rund sechs Prozent am weltweiten täglichen Devisenumsatz verdankt das Zahlungsmittel seine hohe Liquidität der politischen Stabilität des Landes, einem hocheffizienten Finanzsektor sowie seiner Rolle als wesentlicher Kanal für Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum. In Phasen wachsenden globalen Wirtschaftsumfelds zieht die Währung vermehrt Kapital an, während sie in Zeiten von Marktunsicherheit oder geopolitischen Störungen regelmäßig Verkaufsdruck ausgesetzt ist.

Diese Ausrichtung hängt eng mit der Eigenschaft als sogenannte Rohstoffwährung zusammen. Das Land verfügt über gewaltige Vorkommen an Bodenschätzen, insbesondere Eisenerz, Kohle, Flüssiggas und Gold. Da der globale Handel dieser Primärgüter fast ausschließlich in der US-Leitwährung abgewickelt wird, führen hohe Rohstoffpreise und eine starke internationale Nachfrage zu bedeutenden Einnahmen, die letztlich der heimischen Währung zugutekommen. Der wichtigste Abnehmer dieser Rohstoffe ist China, dessen gewaltiger Bedarf an Eisenerz für die Baubranche und Stahlproduktion das Exportergebnis maßgeblich steuert. Verschlechtern sich die Konjunkturaussichten der chinesischen Wirtschaft oder bremst die weltweite Industrieproduktion ab, wirkt sich dies unmittelbar dämpfend auf den Wert der australischen Währung aus.

Aus diesem Zusammenspiel resultiert auch die historisch wiederkehrende saisonale Schwäche im Monat August. Aus fundamentaler Sicht treffen im Spätsommer verschiedene Belastungsfaktoren aufeinander. Ein wesentlicher Grund liegt im Unternehmenskalender des Landes: Der August markiert den Beginn der primären Berichts- und Dividadensaison. Da viele der großen Bergbau- und Finanzunternehmen signifikante Anteile ausländischer Investoren aufweisen, kommt es im Zuge dieser Ausschüttungen zu spürbaren Kapitalabflüssen. Gewinne werden von der Heimatwährung in fremde Währungen umgetauscht und im Ausland angelegt, was einen stetigen Abgabedruck erzeugt.

Zusätzlich sorgt das typische Sommerloch an den internationalen Börsen für eine veränderte Marktdynamik. In den Urlaubsmonaten Juli und August sinkt das Handelsvolumen auf den großen Plätzen in Nordamerika und Europa deutlich. In diesem liquiditätsarmen Umfeld schlagen geopolitische Spannungen oder enttäuschende Konjunkturdaten oft stärker auf risikobehaftete Währungen durch. Investoren schichten ihr Portfolio während dieser Phase bevorzugt in traditionell sichere Häfen um.

Untermauert wird diese Bewegung durch saisonale Muster im Rohstoffsektor. In den chinesischen Industriezentren führt die Sommerhitze im August regelmäßig zu einer vorübergehenden Eintrübung der Bautätigkeit, während in den Stahlwerken Wartungsarbeiten vor dem herbstlichen Produktionsanstieg anstehen. Die daraus resultierende Eintrübung der Eisenerznachfrage schwächt kurzfristig die Rohstoffpreise und belastet die Handelsbilanz. Das Zusammentreffen von geringeren Rohstofferlösen, verstärkten Dividendenabflüssen ins Ausland und verminderter Marktliquidität erzeugt im August somit regelmäßig ein fundamentales Umfeld, das die australische Währung im internationalen Gefüge schwächt.

Short-Setup von Ende Juli bis Ende August

Das große saisonale Zeitfenster ist bereits geöffnet und erstreckt sich bis Ende September. In diesem Zeitfenster liegen weitere kleine Zeitfenster, die in die gleiche Richtung attraktive Trades bringen. So auch die Strategie, die vom 30.7. bis 26.8. auf der kurzen Seite engagiert ist. Auch in diesem Fall liegt die Trefferquote bei etwa zwei Drittel. Besonders in den jüngsten 20 Jahren lief dieser Trade nahezu wie an der Schnur gezogen. Verlierer waren ausgesprochen selten und fielen, wenn sie denn auftraten, minimal aus.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Der saisonale Pfeil zeigt für den Australischen Dollar gen Süden. Auch dieses Setup handelt die kurze Seite mit einer angenehm hohen Trefferquote. Da mit El Nino noch ein weiterer Faktor auf den Markt wirkt, erscheint diese Chance durchaus attraktiv. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 0,7495 USD. Bei einem aktuellen Preis von 0,70 Dollar entspricht das einem Hebel von 13,81. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PF53CU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,70-0,72 USD

Unterstützungen: 0,65 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Basiswert AUD/USD WKN PF53CU ISIN DE000PF53CU5 Basispreis 0,7495 USD K.O.-Schwelle 0,7495 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 13,81 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.