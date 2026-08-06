Verdacht auf Spionage - Ukrainer in Deutschland verhaftet

Berlin, ⁠06. Aug (Reuters) - Ein 33 Jahre alter Ukrainer ist in Deutschland wegen des Verdachts verhaftet ‌worden, dass er ein Rüstungsunternehmen ausgespäht hat. Ihm werde ⁠Agententätigkeit ⁠zu Sabotagezwecken für einen ausländischen Nachrichtendienst zur Last gelegt, teilten die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt ‌am Donnerstag mit.

Der ‌Beschuldigte sei am Sonntag in Thüringen festgenommen worden und befinde ⁠sich nun in Untersuchungshaft. Er ‌stehe unter ⁠dem dringenden Verdacht, im Juni als sogenannter "Low-Level-Agent" Aufnahmen vom Betriebsgelände eines bayerischen Rüstungsunternehmens ‌gemacht ⁠und diese seinem Auftraggeber ⁠zur Vorbereitung von Sabotageakten zur Verfügung gestellt zu haben.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)