WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 20. August

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AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk, 11.00 Analystencall) 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Außerordentliche Hauptversammlung zur Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis (online) 12:30 ITA: Generali, Analystencall zu den Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 7/26 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig) 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 6/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 6/26 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 6/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 6/26 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/26 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 7/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 6/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesbank: Falschgeldzahlen 1. Halbjahr 2026, Frankfurt/M. COL: Amtseinführung von Kolumbiens neuem Präsidenten Abelardo de la Espriella, Cali --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 7/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 7/26 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 Pk) 18:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26 08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26 08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26 08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26 SONSTIGE TERMINE -- HINWEIS SGP: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen 07:10 DEU: Norma, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz 07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (8.30 Pk) DEU: Adtran Networks, Halbjahresreport DEU: Patrizia, Investoren- und Analystencall TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbrauchderpreise 7/26 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26 14:15 USA: ADP Beschäftigung 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg 11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale) HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (9.00 Pk) 07:00 DEU: TKMS, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (8.00 Call Pk) 07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:25 DEU: Medios, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) (10.30 Pk) 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Vestas, Q2-Zahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen 19:00 BGR: Shelly Group, Q2-Zahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 12:00 POR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 7/26 14:30 USA: Realeinkommen 7/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: BIP Q2/26 (vorab) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/26 07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Init, Q2-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk) 07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Vincorion, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MBB SE, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Birkenstock , Q3-Zahlen USA: Applied Materials, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/26 08:00 GBR: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben xQ2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 6/26 08:00 GBR: BIP 6/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 6/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 08:30 CHE: Erzeugerpreise 7/26 08:30 CHE: Importpreise 7/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Industrieproduktion 6/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 7/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26 08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26 15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 6/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 04:00 CHN: Einzelhandelsumstz 7/26 04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26 06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig) 10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen 08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich) 10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M. 12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26 14:15 USA: ADP Beschäftigung 14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26 15:15 USA: Industrieproduktion 7/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen 07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26 10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 29.7.26 --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen 17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Deere & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26 08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 POL: Industrieproduktion 7/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26 11:00 EUR: Bauproduktion 6/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 7/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg ---------------------------------------------------------------------------------------

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