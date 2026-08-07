AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck fallen auf Zweiwochentief - Aufträge enttäuschen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler Truck sind am Freitag nach der Vorlage eher enttäuschender Auftragszahlen nach unten abgerutscht. Sie fielen auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen und entfernten sich damit weiter von ihrem zu Wochenbeginn erreichten Rekordhoch. Damit haben die Papiere des Lkw-Herstellers rund die Hälfte ihrer 18-prozentigen Kursrally seit Mitte Juli wieder abgegeben. Zuletzt notierten sie 4,0 Prozent im Minus bei 46,16 Euro.

Daimler Truck musste beim Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft im zweiten Quartal deutliche Abstriche machen, weil die Zölle nach Angaben von Konzernchefin Karin Radström schwerer auf dem Geschäft lasteten als ein Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie sackte im Jahresvergleich um fast die Hälfte ab. Vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft hatte das Unternehmen bereits vor rund zwei Wochen vorgelegt. Der damals verbesserte Jahresausblick wurde nun bestätigt.

Der Auftragseingang insgesamt sei mau ausgefallen, konstatierte Experte Nick Housden von der kanadischen Bank RBC. Vor allem die Bestellungen in Nordamerika hätten enttäuscht.

Analyst Michael Aspinall von der US-Investmentbank Jefferies monierte vor allem den Rückgang der Aufträge bei der in Europa und Lateinamerika starken Lkw-Marke Mercedes-Benz Trucks./edh/men/mis

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