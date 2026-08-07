Alphawave: Neues Trading-Modell NC 6.1 startet mit +19,36 % in Q3/2026



EQS-Media / 07.08.2026 / 13:30 CET/CEST



Düsseldorf, 7. August 2026 – Nach einem volatilen Jahresauftakt 2026 bestätigt die Alphawave GmbH die Robustheit ihrer quantitativen Handelsstrategien. Auf Basis der extern testierten Performance-Historie 2024/2025 sowie eines starken dritten Quartals 2026 unterstreicht das Unternehmen die Skalierungsfähigkeit seiner Modelle bei zugleich klar begrenzten Risiken.

Geprüfte Historie 2024/2025 als Fundament

Die Performance der Jahre 2024 und 2025 wurde – wie bereits kommuniziert – durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vollumfänglich bestätigt. Für das Live-Trading seit Mai 2024 wurden zeitgewichtete Jahresrenditen von 12,09% für 2024 (annualisiert rund 18% aufgrund des verkürzten Handelszeitraums) und 20,48% für 2025 testiert.

Seit Start des Live-Handels im Mai 2024 ergibt sich damit eine kumulierte, testierte Live-Gesamtrendite von rund 32,6% bei einem sehr moderaten zwischenzeitlichen Rückgang („Drawdown“) im geprüften Zeitraum von maximal 12,1%. Das entspricht einer durchschnittlichen annualisierten Rendite von rund 19,54%.

Vereinfacht gesagt: Für jeden Prozentpunkt, den das Modell im schlimmsten Fall zwischenzeitlich verloren hat, stehen rund 1,6 Prozentpunkte jährlicher Rendite gegenüber – ein Verhältnis von Rendite zu Risiko, das deutlich über typischen Aktienindizes wie etwa breiten Aktien-ETFs liegt.

Performance 2026: Volatilität im Rahmen der Modelle

Im laufenden Geschäftsjahr 2026 war der Jahresauftakt von erhöhter Volatilität und einer herausfordernden Marktphase für die Strategie geprägt:

Q1 2026: -15,63%

Q2 2026: -3,06%

Q3 2026: +19,36% (vorläufig)

Diese Rücksetzer liegen im Rahmen der in den Backtests ausgewiesenen Verlustszenarien des Modellzyklus NC 5.3. Unter „NC“ fasst Alphawave eine Modellgeneration zusammen, die Alphawave entwickelt wurde und die hausinterne Modellevolution für marktunabhängiges, systematisches Trading darstellt. In diesen Backtests sind auch Monate mit niedrigen zweistelligen Verlusten, beispielsweise Februar 2026 mit -12,16%, als mögliche zwischenzeitliche Rückgänge („Drawdowns“) modellseitig abgebildet.

Seit Mai 2026 setzt Alphawave mit NC 6.1 die nächste Modellevolution ein. NC 6.1 weist in den langfristigen Analysen seit 2008 ein besonders attraktives Chance-Risiko-Profil auf: Das Modell erzielt rund 28,0% Rendite pro Jahr bei einem maximalen absoluten Rückgang von etwa -23,7% über den gesamten Zeitraum. Dieses Verhältnis von Ertrag zu Risiko gilt im Quant-Umfeld als herausragend.

Gleichzeitig zeigt der Start in das dritte Quartal 2026 einen klaren Erholungsimpuls: Der Juli 2026 liegt mit +19,36% auf dem Niveau der stärksten Modellmonate von NC 6.1 und wird damit im Live-Betrieb repliziert. Auf Jahressicht ergibt sich per aktuellem Stand ein Year-to-Date-Ergebnis (YTD, also das bisherige Jahresergebnis seit Jahresbeginn) von 0,67% (Stand: 1. August 2026). Angesichts des Verlaufs von Q1 und Q2 dokumentiert dies eine robuste Rückkehrdynamik und bildet aus Sicht des Managements eine gute Ausgangsbasis für die weitere Performance-Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte.

Entscheidend war der Nachweis, dass sich auch sehr hohe Monatsergebnisse im Live-Trading realisieren lassen und dass die Time-to-Positive-Verläufe im Echtgeldbetrieb weiterhin mit den Ergebnissen aus den Backtests übereinstimmen.

Seit April 2026 veröffentlicht Alphawave die monatlichen Performance-Ergebnisse zusätzlich über den X-Kanal@Alphawave_GmbH und schafft damit fortlaufende Transparenz über die Entwicklung der Strategie.

Downside-Volatilität, Drawdown & Time-to-Positive

Der maximale bisherige Drawdown seit Beginn des Live-Handels liegt bei -20,08% und bestätigt das angestrebte Verhältnis von Risiko zu Rendite im operativen Handelssystem. Zum Vergleich: Der DAX verzeichnete im selben Zeitraum seit Mitte 2024 ebenfalls deutliche Rückgänge, die zeitweise im Bereich von rund -21,24% lagen, jedoch ohne die langfristig höhere risikoadjustierte Rendite des Alphawave-Modells seit 2008 zu erreichen.

Mit der Modellgeneration NC 6.1 wurde die Downside-Volatilität gegenüber früheren Iterationen nochmals deutlich stabilisiert. Gleichzeitig lassen sich die starken Modellmonate – wie im Juli 2026 – im Echtgeldhandel nachvollziehbar bestätigen. Seit 2008 lag der maximale Rückgang innerhalb eines Jahres im Backtest durchschnittlich bei rund -11,7%, obwohl in einzelnen Jahren Jahresrenditen von bis zu +70,5% erzielt wurden.

Alphawave wechselte Anfang Mai 2026 vom Modell NC 5.3 auf das weiterentwickelte Modell NC 6.1. Ziel dieser Modellevolution war es, Risiken nochmals zu reduzieren und zugleich das Renditepotenzial des Modells zu erhalten.

Die internen Time-to-Positive-Analysen – also Auswertungen darüber, wie lange Alphawave typischerweise benötigt, um wieder im Plus zu sein – zeigen, dass 68,5% aller Szenarien nach 3 Monaten, 79,8% nach 6 Monaten, 93,6% nach 12 Monaten und 98,2% nach 24 Monaten im Plus liegen. Die aktuelle Live-Entwicklung bewegt sich im Korridor dieser statistischen Szenariorahmen und bestätigt die Robustheit der Modellarchitektur im vorgesehenen Zeithorizont.



Im langfristigen Backtest 2008–2025 erzielt NC 6.1 eine durchschnittliche Rendite von 28,0% p. a. bei einem RoMaD von 1,18. Der DAX lag im selben Zeitraum bei 8,2% p. a. und einem RoMaD von 0,15. Damit weist NC 6.1 im Backtest ein deutlich vorteilhafteres Verhältnis von Rendite zu maximalem Risiko auf als der DAX. Die Sortino-Ratio des Modells beträgt im Backtest 2,24 und liegt im bisherigen Live-Handel bei 1,37.



Im Ergebnis ist die Strategie damit im langfristigen Backtest bis zu viermal performancestärker als klassische Aktienmärkte – bei deutlich geringerem maximalen Risiko. Dieses Chance-Risiko-Profil ist im Vergleich zu traditionellen Aktieninvestments als ausgesprochen attraktiv einzustufen.

Ausbau von Vertrieb, Sichtbarkeit und Transparenz

Parallel zur operativen Handelstätigkeit baut Alphawave seine Vertriebs- und Kommunikationsstruktur weiter aus. Im Retail- wie auch im institutionellen Bereich gewinnt der Vertrieb wieder an Dynamik. Die Plattformalphawave.eu, regelmäßigeWebinare und verstärktePR-Arbeit erhöhen die Sichtbarkeit der Strategie, stärken die fortlaufende Transparenz über ihre Entwicklung und tragen zu wachsendem Interesse und einer steigenden Nachfrage bei.

Damit positioniert sich Alphawave zunehmend sichtbarer gegenüber Privatanlegern und professionellen Investoren, die in einem anspruchsvoller werdenden Kapitalmarktumfeld nach systematischen, marktneutralen Strategien mit geprüftem Track-Record suchen.

Medienresonanz und Fokus auf Skalierung

Kritische Presseberichte, die aus Sicht des Unternehmens ein verzerrtes Bild von Alphawave zeichnen, werden sachlich und – wo erforderlich – auch rechtlich adressiert. Unabhängig davon bleibt der operative Fokus des Managements vollständig auf dem weiteren Ausbau der Handelskapazitäten, dem Wachstum des AuM und der Skalierung der Modelle.

Nach der abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsphase, dem technologischen Aufbau sowie der gesicherten Finanzierung hat Alphawave den Übergang in eine skalierte Wachstumsphase vollzogen. Das Unternehmen sieht seine Stärke insbesondere darin, auch in volatilen Marktphasen robuste Ergebnisse zu liefern und sich als langfristiger Partner über vollständige Marktzyklen hinweg zu bewähren.

Alphawave hat die Handelsstrategie und die zugrunde liegende Technologie mit aufgebaut und das operative Trading aus eigener Kraft in die Gewinnzone geführt. Der nächste Schritt ist die konsequente Skalierung dieses Ansatzes. Dabei besteht der Anspruch darin, Performance und Risiko in eine klare Balance zu bringen, möglichst marktunabhängige, unkorrelierte Renditen zu erzielen und Anleger daran partizipieren zu lassen.

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Emittent/Herausgeber: Alphawave Finance GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

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