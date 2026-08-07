ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Stellantis auf 'Underperform'
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 6,20 auf 4 Euro gesenkt und die Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Stephen Reitman hält trotz der klaren Kursschwäche im Jahr 2026 noch nicht alles für eingepreist, wie er am Freitag schrieb. Er sieht vor allem noch deutliche Risiken für die Markterwartungen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC
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