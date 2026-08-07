ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 12,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri geht recht zuversichtlich in den Quartalsbericht der Hannoveraner am 12. August, wie er am Donnerstag schrieb. Die entscheidende Frage sei, ob sich die Entspannung in Nahost auch in den Spätsommer-Buchungen zeige./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TUI
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen