ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens auf 330 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin hob am Donnerstag nach dem soliden Quartalsbericht der Münchner seine Schätzungen für den den Bereich Smart

Infrastructure (SI) an. Digital Industries (DI) nehme sich eine kleine Verschnaufpause mit unveränderten Erwartungen, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen