Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen nach Anschlagsversuch in Leipzig

- von Holger Hansen

Berlin, ⁠07. Aug (Reuters) - Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zum mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig/Halle übernommen. Grund sei die besondere Bedeutung des Falles, teilte die Behörde am Donnerstagabend mit. Es bestehe der Verdacht des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Nach Angaben aus der Regierungskoalition hatten die betroffenen Frachtflugzeuge keine Munition an Bord. Mehrere Medien hatten dies unter Berufung auf einen vertraulichen Polizeibericht gemeldet.

Wer für ‌den Anschlagsversuch verantwortlich ist, bei dem in der Nacht zum Mittwoch eine Drohne mit Sprengstoff neben ukrainischen Antonow-Frachtmaschinen entdeckt wurde, blieb weiter unklar. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) schloss "fremde Mächte" nicht aus. Es lägen zureichende Anhaltspunkte vor, dass auf dem Gelände des Flughafens mittels einer ⁠Drohne eine Explosion ⁠verursacht werden sollte, erklärte die Bundesanwaltschaft. Hierzu seien an der Drohne professioneller Sprengstoff und ein Zünder angebracht worden. Eine Frachtmaschine, die wegen des Vorfalls durchstarten musste, sei im erweiterten Bereich des Flughafens in der Luft mit einem Gegenstand kollidiert. Dabei habe es sich mutmaßlich um eine weitere Drohne gehandelt.

DOBRINDT SCHLIESST "FREMDE MÄCHTE" NICHT AUS

Aus allen bisherigen Gesprächen sei die Information gekommen, "dass die Flugzeuge nicht beladen waren mit Munition oder Waffenmaterial", sagte der Obmann der Unionsfraktion im Innenausschuss, Detlef Seif (CDU), der Nachrichtenagentur Reuters. Damit widersprach er Meldungen der "Süddeutschen Zeitung", des NDR und des ‌WDR, die sich auf einen vertraulichen Polizeibericht berufen hatten.

Ermittelt werde in Richtung eines hybriden ‌Anschlagsszenarios, erklärte Dobrindt. Er sprach am Mittwochabend von einem "sehr ernsten sicherheitsrelevanten Vorfall" und einer "neuen Gefahrenqualität". Die Sicherheitsbehörden prüfen laut "Bild" Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Sabotageakts unter möglicher Spionagebeteiligung. Weil die Drohne von der Sensorik des Flughafens nicht erfasst worden sei, gebe es den Verdacht, dass den Tätern vertrauliche Details vorgelegen hätten.

Die ⁠mit Sprengstoff beladene Drohne schwebte nach Angaben aus Sicherheitskreisen zwischen den Flugzeugen knapp über dem Boden. Ein Busfahrer habe sie entdeckt und ‌mit einem Fußtritt zu Boden gebracht, sagte ein Insider zu Reuters. Dobrindt ⁠erklärte, es habe sich um "höchst professionelle Arbeit" gehandelt, weshalb man "fremde Mächte einfach nicht ausschließen" könne. Grünen-Sicherheitsexperte Konstantin von Notz bezeichnete eine Aktion russischer Dienste als naheliegend.

NEUE DEBATTE ÜBER DROHNENABWEHR

Der Vorfall löste eine breite Debatte über die Drohnenabwehr an kritischer Infrastruktur aus. Die Risiken, die von Drohnen ausgingen, seien sehr hoch, sagte Seif. "Da sind wir im Moment noch nicht auf dem ‌Stand, den wir gerne alle hätten, aber wir sind auf einem guten ⁠Weg." Der Vorfall habe hier noch einmal einen Schub gegeben. ⁠Zuvor hatten der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp (CDU), und Grünen-Politiker von Notz eine klare nationale Zuständigkeit gefordert. Dobrindt wies Kritik an der Ausstattung zurück und sprach von einem Wettrüsten. Der Bundesluftfahrtverband BDL erklärte, die acht größten deutschen Flughäfen würden "in Lichtgeschwindigkeit" mit neuester Technik ausgestattet.

Dobrindt will Ende August mit EU-Kollegen in Flensburg an der Marineschule Mürwik über den Schutz vor hybriden Angriffen beraten. "Es handelt sich um einen länger geplanten Sondergipfel zum Thema hybride Bedrohungen", sagte ein Ministeriumssprecher. Teilnehmer seien die baltischen Staaten, Polen, Norwegen, Dänemark und Schweden. Ziel der Beratungen ist laut "Bild" die Koordinierung einer Verteidigungsstrategie gegen unbemannte Flugsysteme und ein stärkerer Schutz kritischer Infrastruktur.

Der Flughafen Leipzig/Halle war in der Nacht zum Mittwoch für mehrere Stunden teilweise gesperrt. Nach dessen Angaben werden dort regelmäßig Flüge abgewickelt, die dem Militärverkehr zuzuordnen sind. ⁠Die "Augsburger Allgemeine" berichtete, die Drohnensichtungen an deutschen Flughäfen hätten zugenommen. Leipzig sei im ersten Halbjahr besonders betroffen gewesen.

(Weitere Reporter Friederike Heine, Ilona Wissenbach und Christian KrämerBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Isabelle NoackBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)