BWI Group expandiert nach Südamerika und stärkt ihre globale Präsenz

Die BWI Group, ein weltweit führender Anbieter von Fahrwerkstechnologien, hat kürzlich den Betrieb ihres neuen F&E-Zentrums in Brasilien aufgenommen. Der Standort wird dem südamerikanischen Markt gezielte lokale technische Unterstützung bieten und erweitert zugleich das globale F&E-Netzwerk der BWI Group, das nun China, Europa, Nordamerika und Südamerika umfasst.

Das BWI Group F&E-Zentrum Brasilien befindet sich in der Region São Paulo und konzentriert sich auf Brake-by-Wire-Technologien. Die Aktivitäten umfassen Produktforschung und -entwicklung, Plattformlokalisierung sowie technischen Support. Gemeinsam mit den zwei F&E-Zentren und einem Produktionswerk der BWI Group in Nordamerika unterstützt der neue Standort Automobilhersteller dabei, ihre Programme in Südamerika stabil und koordiniert umzusetzen.

Die BWI Group hat die neunte Generation ihres elektronischen Stabilitätskontrollsystems (ESC) an mehreren Standorten weltweit in die Serienproduktion gebracht. Das System wird in diesem Jahr erstmals in Südamerika eingeführt. Auch das integrierte Brake-by-Wire-System iDBC1 (1-Box) wird in die südamerikanische Brake-by-Wire-Roadmap aufgenommen. Das 1-Box-System ging 2025 in China in Serienproduktion und wurde vor Kurzem in Europa auf Serienproduktionsniveau hochgefahren. Die internationale Expansion des Foundation-Brake-Geschäfts umfasst integrierte elektrische Parkbremssysteme (EPB) und Bremssättel.

Fortschrittliche Fahrwerks- und Bremstechnologien bleiben die Grundlage, auf der die BWI Group ihre Automobilkunden unterstützt. Mit dem Hochlauf der Aktivitäten des F&E-Zentrums Brasilien wird die BWI Group lokale technische Unterstützung mit ihren umfassenden Servicekapazitäten verbinden, um eng mit Automobilherstellern zusammenzuarbeiten, die in globalen Märkten wachsen.

Als Tier-1-Zulieferer für Fahrwerkstechnologien mit langjähriger globaler Präsenz wird die BWI Group ihre Systemkompetenz weiterhin einsetzen, um Automobilhersteller bei der Expansion in neue Märkte zu unterstützen.

Die BWI Group ist der einzige chinesische Anbieter von Brake-by-Wire-Produkten für namhafte europäische und amerikanische Automobilhersteller. Im Fahrwerksbereich nimmt die BWI Group unter den chinesischen Marken auch gemessen am globalen Marktanteil eine Spitzenposition ein.

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