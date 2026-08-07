Chemikalienhändler Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an

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ESSEN (dpa-AFX) - Die aktuelle Nachfrageentwicklung stimmt den Chemikalienhändler Brenntag noch optimistischer für das laufende Jahr. Auf Grundlage des anhaltend positiven Starts in das dritte Quartal werde 2026 nun ein operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Freitag überraschend mit. Erst im Juni hatte der Dax-Konzern die Prognose auf 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro angehoben. Analysten haben aktuell im Median 1,38 Milliarden Euro auf dem Zettel./mis/zb

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