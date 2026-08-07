Dax kaum verändert erwartet - US-Jobdaten und Bilanzen im Blick

Frankfurt, 07. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex knapp im Plus ‌bei 26.140,13 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den europäischen Börsen sorgten vor allem positiv aufgenommene Konzernbilanzen. An der ⁠Wall ⁠Street ging es hingegen nach unten.

Im Mittelpunkt zum Wochenschluss steht der US-Arbeitsmarktbericht für Juli. Experten erwarten ein Plus von 80.000 Stellen, nach 57.000 im Juni. Werte weit unter 100.000 gelten für die USA als sehr niedrig. ‌Die US-Notenbank, die für Vollbeschäftigung und ‌Preisstabilität sorgen soll, achtet genau auf diese Entwicklung.

In Deutschland zeigen wichtige Konjunkturdaten, wie sich die Wirtschaft zum Ende des ersten ⁠Halbjahrs geschlagen hat. Für die Produktion im Juni erwarten von ‌Reuters befragte Experten ein ⁠kleines Plus von 0,1 Prozent. Im Mai hatte es noch einen Zuwachs von 0,9 Prozent gegeben. Auch bei den Exporten dürfte die Wachstumsdynamik im Juni ‌nachgelassen haben.

Auf der Unternehmensseite warten ⁠Anleger unter anderem auf die ⁠Bilanzen von Daimler Truck, Münchener Rück, Porsche SE, Lanxess und der Allianz. Ebenfalls am Freitag entscheidet die Hauptversammlung von Thyssenkrupp über die Abspaltung der Werkstoff-Handelstochter tk accelis. Die Zustimmung gilt als Formsache.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 26.140,13

EuroStoxx50 6.502,56

EuroStoxx50-Future 6.534,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 53.885,10 -0,8%

Nasdaq

S&P 500 7.709,96 -0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.919,51 +0,5%

Hang Seng 25.564,95 +0,1%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)