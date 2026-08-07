DAX - Rücksetzer noch nicht durch
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteMunich Re kämpft mit Preisen, Sandisk schwach, AAOI mit dem Angebotheute, 10:58 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Kupfer- und AluminiumaktienLohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fastDiese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista