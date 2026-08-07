Dax springt auf Rekordhoch - US-Arbeitsmarktdaten überraschend schwach

Frankfurt, ⁠07. Aug (Reuters) - Die Rally an den Aktienmärkten beschleunigt sich nach einem überraschend schwach ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Börsianer setzen angesichts der Daten ‌auf stabil bleibende Zinsen und sehen eine geldpolitische Straffung in den USA in weitere ⁠Ferne ⁠rücken. Der Dax sprang am Freitagnachmittag um 1,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 26.445,18 Punkten. Die US-Futures weiteten ihre Gewinne ebenfalls aus.

Die Zahl der Beschäftigten ‌außerhalb der Landwirtschaft sank ‌im Juli um 23.000, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen ⁠mit einem Zuwachs von 80.000 Stellen gerechnet. ‌Die Arbeitslosenquote sank auf ⁠4,1 Prozent von 4,2 Prozent im Juni. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen auf Jahressicht um 3,2 Prozent. Experten hatten ‌hier mit ⁠3,5 Prozent gerechnet.

Der US-Dollar ⁠geriet unter Druck, im Gegenzug wertete der Euro ein halbes Prozent auf 1,1576 Dollar auf. Der Goldpreis weitete seine Gewinne deutlich aus und legte drei Prozent zu.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)