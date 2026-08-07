DAX® - „swing high“: kurzfristige Verschnaufpause?

Der DAX® hält sich oberhalb der Marke von 26.000 Punkten. Dennoch ist die jüngste Entwicklung nicht ausschließlich nur positiv zu interpretieren. Beispielsweise wird das Allzeithoch vom Mittwoch bei 26.404 Punkten von zwei tieferliegenden Hochpunkten eingerahmt, sodass in der Konsequenz ein sog. „swing high“ entsteht (siehe Chart). Dieses Muster spricht nach der Rally der letzten Tage eher für eine temporäre Atempause, zumal die deutschen Standardwerte mittlerweile in die Leitplanken der Bollinger Bänder zurückgefallen sind – oberes Bollinger Band aktuell bei 26.255 Punkten. In diesem Zusammenhang stechen die jüngsten Tagestief bei 26.082 Punkten ins Auge. Fällt das Aktienbarometer unter dieses Signallevel, müssten Anlegerinnen und Anleger mit einer Ausdehnung der jüngsten Konsolidierung rechnen. Weitere Unterstützungen bestehen in Form des Julihochs bei 25.900 Punkten sowie der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten. Auf der Oberseite heilt dagegen jedes neue Bewegungshochs oberhalb der Marke von 26.404 Punkten das eingangs beschriebene „swing high“-Muster.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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