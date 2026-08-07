Dax tendiert knapp unter Rekordniveau kaum verändert

Am Freitag dürfte der Dax zunächst nur wenig vorwärtskommen. Nach seinem zur Wochenmitte erreichten Höchststand bei etwas über 26.400 Zählern fehlt dem deutschen Leitindex für einen Anstieg über dieses Kursniveau zurzeit die Kraft. Eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax mit plus 0,03 Prozent auf 26.168 Punkte. Damit zeichnet sich auf Wochensicht ein Zuwachs von 2,2 Prozent ab.

Bremsen könnte vor dem Wochenende der Ölpreis, der erneut etwas stieg, da die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus weiterhin ungewiss sind. US-Präsident Donald Trump geht jedoch nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Meerenge bevorstehen könnte. "Der Ölpreis liegt bei 80 und nicht mehr bei 100 Dollar, was die Inflationsrisiken etwas lindern dürfte", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Auf einen Abwärtstrend bei den Energiepreisen sei in diesen Tagen aber kein Verlass. Zu fragil seien die immer wieder anberaumten, dann aber doch ohne belastbares Ergebnis versandenden Gespräche der Konfliktparteien am Persischen Golf. In der Bilanzsaison geht es in Deutschland am Freitag etwas ruhiger zu als an den Tagen davor. Auf der Agenda stehen aus dem Dax mit der Allianz und der Munich Re zwei Versicherer sowie der Lastwagenbauer Daimler Truck. Am Nachmittag dürften sich die Anleger für die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA interessieren.

USA: Verluste

Nach dem jüngsten Rekordlauf an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben nach. Die Börsen seien zuletzt "heiß gelaufen", sagte ein Händler. Nun nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere Rücksetzer wären dem Beobachter zufolge keine Überraschung. Zudem drückten auch erneut aufgeflammte Zinssorgen auf die Stimmung.

Der Leitindex Dow Jones fiel um rund 0,9 Prozent auf 53.885 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 7.709 Zähler. Beide Börsenbarometer hatten zur Wochenmitte einmal mehr Höchststände erreicht. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 29.373 Punkte nach unten. In der Tech-Branche gab es einige enttäuschende Unternehmensnachrichten, so dass in dem technologielastigen Index mehrere Werte mit prozentual zweistelligen Kursverlusten herausragten.

Asien: Uneinheitlich

Die Börsen Asiens haben am Freitag vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten keine gemeinsame Richtung gefunden. Gleichzeitig droht der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen eine Friedenslösung im Iran-Krieg zu erschweren, was die Ölpreise wieder etwas steigen ließ.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat im späten Handel auf der Stelle und der Kospi in Südkorea fiel um 0,5 Prozent. Besser sah es in China nach Exportdaten des Landes aus, die zeigten dass das Wachstum der Ausfuhren etwas höher ausgefallen war als von Experten erwartet. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg um rund ein Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 0,1 Prozent stieg.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.673 - 0,02 Prozent Hang Seng 25.559 + 0,11 Prozent CSI 300 4.704 + 1,13 Prozent Kospi 6.262 - 0,54 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,76 - 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,15 - 0,001 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,63 - 0,045 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,87 Dollar + 1,38 Dollar WTI 78,42 Dollar + 1,13 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 85 (75) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IONOS AUF 36 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 24,80 (24) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT MTU AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 420 (415) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 68 (71) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 70 (66) EUR - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 113 (112) EUR - 'UNDERPERFORM'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 155 (145) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 30 (31) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 18,10 (21,70) EUR, 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN STARTET OHB MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 300 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT IONOS AUF 'OVERWEIGHT' ('EW') - ZIEL 38,75 (33,50) EUR

- NEW STREET RESEARCH HEBT 1&1 AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 10 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 115 (112) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 330 (310) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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