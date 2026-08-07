Debatte über Strompreise: SPD-Politikerin widerspricht Wirtschaftsministerin

Berlin, 07. ⁠Aug (Reuters) - In der Debatte über hohe Strompreise fordert die SPD-Politikerin Nina Scheer einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien sowie eine öffentliche Finanzierung des Netzausbaus. Sie widersprach damit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Der sicherste Weg zu dauerhaft ‌niedrigen Strompreisen verlangt einen beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien und eine öffentliche Finanzierung des Netzausbaus statt über die Netzentgelte", sagte die energiepolitische ⁠Sprecherin der ⁠SPD-Fraktion am Freitag. Dadurch könne der Strom um 20 bis 30 Prozent billiger sein.

Reiche hatte am Donnerstag frühere Bundesregierungen für hohe Stromkosten verantwortlich gemacht. "Sie haben den Ausbau der Erneuerbaren vorangetrieben, ohne Netze, Speicher, Verbrauch und gesicherte Kraftwerksleistung konsequent als ein System zu planen", ‌erklärte die Ministerin. Die Antwort darauf sei ‌ein System, in dem alle Teile effizient zusammenwirkten. Zudem müsse eine gesicherte Kraftwerksleistung geschaffen werden, die einspringe, wenn Wind und Sonne nicht ausreichten. Langfristige ⁠Gaslieferverträge sollten dabei vor Preissprüngen schützen.

Scheer sprach dagegen von einer Täuschung der ‌Öffentlichkeit, wenn in Kostendiskussionen nur ⁠Förderkosten der Erneuerbaren beziffert würden. Dabei würden weder die massiven Entlastungswirkungen durch Erneuerbare noch die Subventionen für fossile Energiegewinnung gegengerechnet. Als Beispiel nannte sie indirekt das vom Bundestag Anfang Juli ‌mit den Stimmen von Union ⁠und SPD beschlossene Gesetz zur Ausschreibung ⁠von neuen Gaskraftwerken, deren Förderung in Milliardenhöhe über eine Umlage auf den Strompreis finanziert werden soll.

"Die Erzählung vom teuren Strom wegen der Erneuerbaren ist Fakenews", sagte Scheer. Der heutige Anteil der Erneuerbaren von knapp 60 Prozent sei eine ökonomische Entlastung. Energie etwa aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasser hatte im ersten Halbjahr 2026 einen Rekordanteil von 58 Prozent am deutschen Stromverbrauch gedeckt.

(Bericht von ⁠Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)