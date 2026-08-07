Deutschland und Niederlande bestellen "Boxer" bei KNDS und Rheinmetall

München, ⁠07. Aug (Reuters) - Die Rüstungskonzerne KNDS und Rheinmetall bauen für die Bundeswehr und die niederländische Armee weitere 60 Radschützenpanzer vom Typ "Boxer RCT 30". Die ‌europäische Militär-Beschaffungsbehörde Occar in Bonn habe die Option wahrgenommen, ihre Bestellung aus dem vergangenen ⁠Jahr auf ⁠222 Panzer zu erweitern, teilte KNDS am Freitag mit. Der "Boxer" wird von Artec, einem Gemeinschaftsunternehmen von KNDS und Rheinmetall, gebaut. Die Bundeswehr bekommt nun 35 zusätzliche Radpanzer ‌und stockt damit die Zahl ‌der bestellten "Boxer RCT 30" auf 150 auf, die Niederlande erhalten weitere 34 Panzer.

Beim "Boxer RCT 30" ⁠ist der 30-Millimeter-Turm des Schützenpanzers Puma auf den ‌Radpanzer montiert. Damit sollen ⁠bewegliche Ziele auch während der Fahrt bekämpft werden können. Bei der Bundeswehr trägt er den Namen "Schakal". "Hier zeigt sich, was ‌europäische Kooperation alles ⁠ermöglicht. Durch gemeinsame Beschaffung eines ⁠Systems und der dadurch höheren Stückzahl sind nicht nur schnellere Lieferungen möglich", sagte KNDS-Deutschland-Chef Florian Hohenwarter. "Es hat einen unmittelbaren, positiven Einfluss auf Ausbildung und Logistik und garantiert die Interoperabilität der Streitkräfte untereinander."

(Bericht von Alexander HübnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)