EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Einmalige Sondereffekte werden EBITDA 2025 maßgeblich negativ beeinflussen

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pferdewetten.de AG: Einmalige Sondereffekte werden EBITDA 2025 maßgeblich negativ beeinflussen



07.08.2026 / 13:59 CET/CEST

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Nr. 596/2014

pferdewetten.de: Einmalige Sondereffekte werden EBITDA 2025 maßgeblich negativ beeinflussen

Düsseldorf, 07. August 2026 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) gibt bekannt, dass Sondereffekte für das Geschäftsjahr 2025 das EBITDA im Volumen von derzeit insgesamt rund 4,3 Mio. Euro voraussichtlich deutlich negativ beeinflussen werden. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer sind auf offene Forderungen aus eingestellten Geschäftsbeziehungen zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2025 sicherheitshalber erhöhte Wertberichtigungen im Umfang von bis zu ca. 900 TEuro zu erfassen. Ferner sind bislang teilweise aktivierte Aufwendungen aus Akquisitionen im Umfang von bis zu rund 200 TEuro direkt als Aufwand zu erfassen. Ein Schuldbeitritt im Rahmen einer getätigten Akquisition kann im negativen Fall zu einer Inanspruchnahme der Gesellschaft in Höhe von bis zu 1,1 Mio. Euro führen. Auch Einmalkompensationen bei der Restrukturierung von Verbindlichkeiten gegenüber Dienstleistern in Höhe von gut 400 TEuro sowie am Stichtag 31.12.2025 noch nicht final greifende Optimierungen der Rechnungsstruktur im IT-Bereich in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro werden im Rahmen einer rechtlichen Abwägung neu erfasst. Ferner fallen erhöhte Prüfungsaufwendungen in Höhe von gut 300 TEuro an.

Das Nichterreichen der bislang positiven Prognose für das EBITDA im Geschäftsjahr 2025 sieht der Vorstand deshalb aufgrund dieser Sondereffekte als überwiegend wahrscheinlich an.

Das exakte Volumen der potenziellen negativen Anpassung steht aufgrund der noch laufenden Diskussion und Evaluierung nicht fest, weshalb es schwerfällt, heute eine verlässliche neue Prognose aufzustellen. Der Vorstand geht aber anstelle der bisherigen leicht positiven EBITDA-Erwartung für 2025 in Höhe von gut 700 TEuro von einem negativen EBITDA im Bereich von minus 3,5 bis minus 3,8 Mio. Euro aus.

Sehr positiv wirkt sich im Finanzergebnis die Zinssatzänderung der beiden Wandelanleihen von 7,50% p.a. auf 2,50% p.a. aus. Der einmalige positive Effekt der Restrukturierung der beiden Wandelanleihen liegt im Jahr 2025 bei ca. 3,4 Mio. Euro.

Auch sehr erfreulich verläuft das operative Geschäft im Jahr 2026. Für das erste Halbjahr 2026 erwartet der Vorstand ein positives operatives ungeprüftes EBITDA von ca. 3 Mio. Euro.

Mitteilende Person:

Christian Gruber, Vorstandsvorsitzender

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

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