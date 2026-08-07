EQS-AFR: NORMA Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORMA Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
NORMA Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.08.2026 / 18:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die NORMA Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.normagroup.com/global/de/investor-relations/publications-and-events/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort:

https://www.normagroup.com/global/en/investor-relations/publications-and-events/financial-reports

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet:www.normagroup.com
LEI Code:5299000LM9HC76W5XD46
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2378008 07.08.2026 CET/CEST

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