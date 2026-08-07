EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
07.08.2026 / 07:46 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Österreichische Post AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht.pdf?rev=28ca9146-3f68-4e1e-95fd-38d1a76e58eb&_gl=1*sgmtv*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5
Sprache: Englisch
Ort:
https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2026/H1-2026/H1-2026-Austrian-Post-Half-year-Financial-Report.pdf?_gl=1*kvgur5*_gcl_au*MjkzOTM5MjIzLjE3Nzg1ODk3NTg.*_ga*MTI2NzE5OTc1Ny4xNzc4NTg5NzU5*_ga_M3WMVH224H*czE3ODYwO
07.08.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.post.at
|LEI Code:
|529900MVUWACNUTK8467
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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