EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.08.2026 / 12:26 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 29. Juli 2026 bis einschließlich 06. August 2026 wurden insgesamt Stück 69.928 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“) erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 13. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 14. Mai 2026 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (€) 29.07.2026 9.928 522,1942 30.07.2026 10.000 524,0035 31.07.2026 10.000 520,5808 03.08.2026 10.000 521,9677 04.08.2026 10.000 517,1783 05.08.2026 10.000 517,6181 06.08.2026 10.000 521,8076

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 14. Mai 2026 bis einschließlich 06. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 1.411.624 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht (www.munichre.com).

München, 07. August 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Der Vorstand

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Königinstraße 107 80802 München Deutschland Internet: www.munichre.com LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49

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