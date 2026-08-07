EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.08.2026 / 12:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 29. Juli 2026 bis einschließlich 06. August 2026 wurden insgesamt Stück 69.928 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“) erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 13. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 14. Mai 2026 mitgeteilt wurde.

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter Durchschnittskurs (€)
29.07.2026 9.928522,1942
30.07.202610.000524,0035
31.07.202610.000520,5808
03.08.202610.000521,9677
04.08.202610.000517,1783
05.08.202610.000517,6181
06.08.202610.000521,8076

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 14. Mai 2026 bis einschließlich 06. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 1.411.624 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht (www.munichre.com).

München, 07. August 2026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Der Vorstand

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Internet:www.munichre.com
LEI Code:529900MUF4C20K50JS49
Ende der MitteilungEQS News-Service

2379364 07.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Münchener Rück

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen