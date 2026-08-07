EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Fälligkeit von 50.000 Kaufoptionen (Long Calls) mit einem Barausgleich in Höhe von insgesamt EUR 113.500

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.08.2026 / 17:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nassef
Nachname(n): Sawiris
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Aktiengebundene Derivate zu ISIN DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Fälligkeit von 50.000 Kaufoptionen (Long Calls) mit einem Barausgleich in Höhe von insgesamt EUR 113.500

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,27 EUR 113.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,27 EUR 113.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106360  07.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
adidas

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Zalando SE: Robert Gentz, Verkaufgestern, 14:30 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“06. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen