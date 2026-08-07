EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Fälligkeit von 50.000 Kaufoptionen (Long Calls) mit einem Barausgleich in Höhe von insgesamt EUR 113.500
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.08.2026 / 17:55 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|NNS Investments (Cyprus) Limited
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Nassef
|Nachname(n):
|Sawiris
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|Beschreibung:
|Aktiengebundene Derivate zu ISIN DE000A1EWWW0
b) Art des Geschäfts
|Fälligkeit von 50.000 Kaufoptionen (Long Calls) mit einem Barausgleich in Höhe von insgesamt EUR 113.500
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,27 EUR
|113.500,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,27 EUR
|113.500,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106360 07.08.2026 CET/CEST
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