EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.08.2026 / 20:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Arne Nachname(n): Schneider

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 143,60 EUR 7.180,00 EUR 143,60 EUR 7.180,00 EUR 143,60 EUR 7.180,00 EUR 143,60 EUR 7.180,00 EUR 143,40 EUR 84.606,00 EUR 146,00 EUR 10.220,00 EUR 146,00 EUR 10.220,00 EUR 146,00 EUR 10.220,00 EUR 145,20 EUR 10.164,00 EUR 145,20 EUR 10.164,00 EUR 145,20 EUR 10.164,00 EUR 145,20 EUR 10.164,00 EUR 145,00 EUR 140.650,00 EUR 145,00 EUR 71.195,00 EUR 145,00 EUR 73.805,00 EUR 145,60 EUR 84.884,80 EUR 145,60 EUR 24.897,60 EUR 145,60 EUR 35.817,60 EUR 145,00 EUR 7.250,00 EUR 145,00 EUR 6.670,00 EUR 145,00 EUR 8.265,00 EUR 145,00 EUR 2.320,00 EUR 145,00 EUR 74.095,00 EUR 145,00 EUR 38.135,00 EUR 145,00 EUR 8.265,00 EUR 144,80 EUR 2.027,20 EUR 144,80 EUR 2.606,40 EUR 144,80 EUR 13.032,00 EUR 144,80 EUR 12.597,60 EUR 144,80 EUR 6.805,60 EUR 144,60 EUR 13.014,00 EUR 144,40 EUR 6.498,00 EUR 144,60 EUR 5.928,60 EUR 144,40 EUR 21.660,00 EUR 144,40 EUR 7.797,60 EUR 144,60 EUR 7.230,00 EUR 144,60 EUR 2.169,00 EUR 144,60 EUR 15.327,60 EUR 144,40 EUR 12.996,00 EUR 144,60 EUR 4.916,40 EUR 144,80 EUR 8.253,60 EUR 144,20 EUR 1.730,40 EUR 144,40 EUR 10.108,00 EUR 144,00 EUR 8.640,00 EUR 144,00 EUR 53.280,00 EUR 145,60 EUR 7.280,00 EUR 145,40 EUR 3.344,20 EUR 145,60 EUR 2.038,40 EUR 145,80 EUR 7.873,20 EUR 145,40 EUR 3.635,00 EUR 145,60 EUR 15.579,20 EUR 145,40 EUR 17.011,80 EUR 145,80 EUR 12.393,00 EUR 145,80 EUR 7.290,00 EUR 145,60 EUR 24.024,00 EUR 145,80 EUR 8.748,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 144,8969 EUR 1.086.726,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: TRADEGATE MIC: TGAT

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Internet: http://www.elmos.com LEI Code: 529900UMKKDCAP4P4H63

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