EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.08.2026 / 20:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Arne
|Nachname(n):
|Schneider
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|143,60 EUR
|7.180,00 EUR
|143,60 EUR
|7.180,00 EUR
|143,60 EUR
|7.180,00 EUR
|143,60 EUR
|7.180,00 EUR
|143,40 EUR
|84.606,00 EUR
|146,00 EUR
|10.220,00 EUR
|146,00 EUR
|10.220,00 EUR
|146,00 EUR
|10.220,00 EUR
|145,20 EUR
|10.164,00 EUR
|145,20 EUR
|10.164,00 EUR
|145,20 EUR
|10.164,00 EUR
|145,20 EUR
|10.164,00 EUR
|145,00 EUR
|140.650,00 EUR
|145,00 EUR
|71.195,00 EUR
|145,00 EUR
|73.805,00 EUR
|145,60 EUR
|84.884,80 EUR
|145,60 EUR
|24.897,60 EUR
|145,60 EUR
|35.817,60 EUR
|145,00 EUR
|7.250,00 EUR
|145,00 EUR
|6.670,00 EUR
|145,00 EUR
|8.265,00 EUR
|145,00 EUR
|2.320,00 EUR
|145,00 EUR
|74.095,00 EUR
|145,00 EUR
|38.135,00 EUR
|145,00 EUR
|8.265,00 EUR
|144,80 EUR
|2.027,20 EUR
|144,80 EUR
|2.606,40 EUR
|144,80 EUR
|13.032,00 EUR
|144,80 EUR
|12.597,60 EUR
|144,80 EUR
|6.805,60 EUR
|144,60 EUR
|13.014,00 EUR
|144,40 EUR
|6.498,00 EUR
|144,60 EUR
|5.928,60 EUR
|144,40 EUR
|21.660,00 EUR
|144,40 EUR
|7.797,60 EUR
|144,60 EUR
|7.230,00 EUR
|144,60 EUR
|2.169,00 EUR
|144,60 EUR
|15.327,60 EUR
|144,40 EUR
|12.996,00 EUR
|144,60 EUR
|4.916,40 EUR
|144,80 EUR
|8.253,60 EUR
|144,20 EUR
|1.730,40 EUR
|144,40 EUR
|10.108,00 EUR
|144,00 EUR
|8.640,00 EUR
|144,00 EUR
|53.280,00 EUR
|145,60 EUR
|7.280,00 EUR
|145,40 EUR
|3.344,20 EUR
|145,60 EUR
|2.038,40 EUR
|145,80 EUR
|7.873,20 EUR
|145,40 EUR
|3.635,00 EUR
|145,60 EUR
|15.579,20 EUR
|145,40 EUR
|17.011,80 EUR
|145,80 EUR
|12.393,00 EUR
|145,80 EUR
|7.290,00 EUR
|145,60 EUR
|24.024,00 EUR
|145,80 EUR
|8.748,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|144,8969 EUR
|1.086.726,8000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|TRADEGATE
|MIC:
|TGAT
07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106390 07.08.2026 CET/CEST