EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.08.2026 / 20:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Arne
Nachname(n):Schneider

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
140,00 EUR105.000,00 EUR
140,00 EUR140.000,00 EUR
141,40 EUR17.675,00 EUR
141,40 EUR123.725,00 EUR
141,00 EUR5.781,00 EUR
141,00 EUR26.226,00 EUR
141,00 EUR73.743,00 EUR
140,40 EUR5.475,60 EUR
140,40 EUR24.991,20 EUR
140,40 EUR4.633,20 EUR
140,40 EUR17.550,00 EUR
140,40 EUR52.650,00 EUR
140,00 EUR98.980,00 EUR
140,00 EUR6.020,00 EUR
140,00 EUR35.000,00 EUR
140,60 EUR87.734,40 EUR
140,60 EUR140,60 EUR
140,60 EUR17.575,00 EUR
143,20 EUR3.436,80 EUR
143,00 EUR27.170,00 EUR
143,00 EUR43.615,00 EUR
143,00 EUR7.150,00 EUR
143,00 EUR7.007,00 EUR
143,00 EUR2.860,00 EUR
143,00 EUR3.289,00 EUR
143,00 EUR9.009,00 EUR
143,00 EUR6.006,00 EUR
143,00 EUR7.150,00 EUR
143,20 EUR12.458,40 EUR
143,20 EUR1.432,00 EUR
143,20 EUR12.458,40 EUR
143,40 EUR19.645,80 EUR
143,40 EUR83.458,80 EUR
143,40 EUR10.038,00 EUR
143,40 EUR573,60 EUR
143,40 EUR14.340,00 EUR
143,40 EUR15.343,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
141,1677 EUR1.129.341,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet:http://www.elmos.com
LEI Code:529900UMKKDCAP4P4H63
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