EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.08.2026 / 20:01 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Arne
|Nachname(n):
|Schneider
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|140,00 EUR
|105.000,00 EUR
|140,00 EUR
|140.000,00 EUR
|141,40 EUR
|17.675,00 EUR
|141,40 EUR
|123.725,00 EUR
|141,00 EUR
|5.781,00 EUR
|141,00 EUR
|26.226,00 EUR
|141,00 EUR
|73.743,00 EUR
|140,40 EUR
|5.475,60 EUR
|140,40 EUR
|24.991,20 EUR
|140,40 EUR
|4.633,20 EUR
|140,40 EUR
|17.550,00 EUR
|140,40 EUR
|52.650,00 EUR
|140,00 EUR
|98.980,00 EUR
|140,00 EUR
|6.020,00 EUR
|140,00 EUR
|35.000,00 EUR
|140,60 EUR
|87.734,40 EUR
|140,60 EUR
|140,60 EUR
|140,60 EUR
|17.575,00 EUR
|143,20 EUR
|3.436,80 EUR
|143,00 EUR
|27.170,00 EUR
|143,00 EUR
|43.615,00 EUR
|143,00 EUR
|7.150,00 EUR
|143,00 EUR
|7.007,00 EUR
|143,00 EUR
|2.860,00 EUR
|143,00 EUR
|3.289,00 EUR
|143,00 EUR
|9.009,00 EUR
|143,00 EUR
|6.006,00 EUR
|143,00 EUR
|7.150,00 EUR
|143,20 EUR
|12.458,40 EUR
|143,20 EUR
|1.432,00 EUR
|143,20 EUR
|12.458,40 EUR
|143,40 EUR
|19.645,80 EUR
|143,40 EUR
|83.458,80 EUR
|143,40 EUR
|10.038,00 EUR
|143,40 EUR
|573,60 EUR
|143,40 EUR
|14.340,00 EUR
|143,40 EUR
|15.343,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|141,1677 EUR
|1.129.341,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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