EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.08.2026 / 20:02 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Jan
|Nachname(n):
|Dienstuhl
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|139,40 EUR
|8.364,00 EUR
|140,00 EUR
|14.840,00 EUR
|140,00 EUR
|57.680,00 EUR
|139,40 EUR
|11.152,00 EUR
|139,00 EUR
|11.120,00 EUR
|139,40 EUR
|8.364,00 EUR
|139,00 EUR
|275.498,00 EUR
|145,00 EUR
|171.100,00 EUR
|145,20 EUR
|10.164,00 EUR
|139,20 EUR
|309.024,00 EUR
|145,20 EUR
|105.270,00 EUR
|145,20 EUR
|10.164,00 EUR
|145,40 EUR
|55.979,00 EUR
|145,40 EUR
|10.178,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|141,1863 EUR
|1.058.897,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|TRADEGATE
|MIC:
|TGAT
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106398 07.08.2026 CET/CEST