EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.08.2026 / 20:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jalin
Nachname(n):Ketter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PVA TePla AG

b) LEI

5299002Y7DARXV2Y4R82 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007461006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
30,4800 EUR18.288,00 EUR
31,0600 EUR4.969,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
30,6021 EUR23.257,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PVA TePla AG
Im Westpark 10-12
35435 Wettenberg
Deutschland
Internet:www.pvatepla.com
LEI Code:5299002Y7DARXV2Y4R82
Ende der MitteilungEQS News-Service

106404 07.08.2026 CET/CEST

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