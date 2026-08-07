EQS-News: Coolita startet Indonesiens erste „FAST Media Alliance" mit führenden Rundfunkanstalten

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Coolita startet Indonesiens erste „FAST Media Alliance" mit führenden Rundfunkanstalten



07.08.2026 / 20:50 CET/CEST

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JAKARTA, Indonesien, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- In Jakarta wurde Indonesiens erste Branchenallianz für FAST (Free Ad-supported Streaming TV) ins Leben gerufen, die Rundfunkanstalten, Technologieunternehmen und Medienorganisationen zusammenbringt, um die digitale Transformation des Fernsehens voranzutreiben.

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Die „Indonesia FAST Media Alliance" wurde gemeinsam von Coolita und dem China Intercontinental Communication Center (CICC) ins Leben gerufen. Zu den Gründungsmitgliedern zählen Indonesiens führende öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanstalten TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia und JAKTV, wobei Tencent Cloud als Technologiepartner fungiert.

FAST verbindet das vertraute Erlebnis des linearen Fernsehens mit der Übertragung über das Internet und werbefinanziertem Streaming. Weltweit nutzen Anbieter zunehmend FAST, um die Reichweite ihrer Kanäle zu vergrößern, dem Publikum von Smart-TVs lokale Inhalte anzubieten und neue digitale Vertriebsmodelle zu entwickeln.

Die neue Allianz soll indonesischen Rundfunkanstalten dabei helfen, diesen Wandel zu bewältigen. Die Mitglieder werden bei der Entwicklung des FAST-Kanals, der Verbreitung digitaler Inhalte und der technologischen Kollaboration zusammenarbeiten und dabei die Stärken des frei empfangbaren Fernsehens bewahren. Es wird außerdem erwartet, dass die Allianz eine umfassendere Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Medienbranche und internationalen Partnern fördern wird.

Als Mitinitiator betreibt Coolita eine Smart-TV-Plattform in mehr als 100 Ländern und Regionen und bedient weltweit über 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, darunter mehr als fünf Millionen in Indonesien. Sein FAST-Dienst „Coolita Channel" bietet mehr als 1.000 kostenlose Kanäle aus den Bereichen Nachrichten, Sport, Filme und anderen Genres und stellt Rundfunkanbietern damit eine etablierte CTV-Vertriebsplattform zur Verfügung.

Die Allianz wurde im Rahmen der China–Indonesia Youth Cultural Exchange Series in Jakarta bekannt gegeben, bei der Branchenvertreter über die Zukunft des Fernsehens, der digitalen Medien und von FAST diskutierten. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass angesichts der anhaltenden Verlagerung des Fernsehkonsums hin zu CTV eine engere Zusammenarbeit zwischen Rundfunkanstalten, Technologieanbietern und Content-Partnern eine wichtige Rolle bei der Förderung der nächsten Entwicklungsphase der indonesischen Fernsehbranche spielen wird.

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Die „Indonesia FAST Media Alliance" ist als offene Branchenplattform konzipiert und soll weiter wachsen, je mehr Sender, Rechteinhaber und Partner aus dem Ökosystem sich an der Entwicklung des indonesischen FAST-Marktes beteiligen.

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Cision

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