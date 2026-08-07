EQS-News: Predictiv AI Inc. beauftragt Aktien Media mit Internet-Werbedienstleistungen

Emittent / Herausgeber: PREDICTIV AI INC. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

Predictiv AI Inc. beauftragt Aktien Media mit Internet-Werbedienstleistungen



07.08.2026 / 15:39 CET/CEST

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7. August 2026 – Toronto, ON – Predictiv AI Inc. (FWB: 7IT) (CSE: PAI) (das „Unternehmen" oder „Predictiv AI") hat Aktien Media Inc (www.aktienmedia.de) mit Dienstleistungen in den Bereichen Internetwerbung und Marktbekanntheit beauftragt. Die Parteien haben einen dreimonatigen Beratungsvertrag vom 30. Juli 2026 geschlossen.

Aktien Media wird sich darauf konzentrieren, die Equity Story von Predictiv AI bei deutschen und europäischen Investoren bekannt zu machen, indem öffentlich zugängliche Informationen und Nachrichten über verschiedene Internetkanäle verbreitet werden. Aktien Media erhält eine Vergütung von monatlich 5.000 Euro; der Vertrag kann über die anfängliche Laufzeit von drei Monaten hinaus im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien verlängert werden.

Die Stammaktien von Predictiv AI werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 7IT und an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol PAI gehandelt.

Über Predictiv AI Inc.

Predictiv AI Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich auf die Entwicklung vertikaler KI-Anwendungen für definierte Branchen konzentriert. Die Produkte des Unternehmens sind auf Flottenbetrieb und -kommunikation ausgerichtet und umfassen Flottenmanagement-Software, KI-basierte Agenten für Sprache, Chat und SMS sowie Tools zur Unterstützung strukturierter betrieblicher Arbeitsabläufe. Weitere Informationen finden Sie unter www.predictiv.ai.

Unternehmenskontakt

Suman Pushparajah

Chief Executive Officer & Director

416-388-8886

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