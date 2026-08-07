EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 102.276 Orders im Juli

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sino AG | High End Brokerage: 102.276 Orders im Juli



07.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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Düsseldorf, 7. August 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juli 102.276 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 30,25 % gegenüber dem Vormonat (-6,30 % ggü. Juli 2025).

Juli 2026 Juni 2026 Juli 2025 Orders gesamt 102.276 146.630 109.151 Wertpapier–Orders 101.096 145.464 106.593 Future–Kontrakte 4.981 6.079 7.545

Im Juli lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 207,01 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 13,36 % gegenüber dem Vormonat (+17,44 % ggü. Juli 2025). Per 31.07.2026 wurden bei der sino AG 309 Depots betreut (+0,32 % ggü. Vormonat).

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