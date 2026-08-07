EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 102.276 Orders im Juli
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sino AG | High End Brokerage: 102.276 Orders im Juli
07.08.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 7. August 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juli 102.276 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 30,25 % gegenüber dem Vormonat (-6,30 % ggü. Juli 2025).
|Juli 2026
|Juni 2026
|Juli 2025
|Orders gesamt
|102.276
|146.630
|109.151
|Wertpapier–Orders
|101.096
|145.464
|106.593
|Future–Kontrakte
|4.981
|6.079
|7.545
Im Juli lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 207,01 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 13,36 % gegenüber dem Vormonat (+17,44 % ggü. Juli 2025). Per 31.07.2026 wurden bei der sino AG 309 Depots betreut (+0,32 % ggü. Vormonat).
07.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2378854
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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