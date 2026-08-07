EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 102.276 Orders im Juli

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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 102.276 Orders im Juli

07.08.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 7. August 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juli 102.276 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 30,25 % gegenüber dem Vormonat (-6,30 % ggü. Juli 2025).

 Juli 2026Juni 2026Juli 2025
Orders gesamt102.276146.630109.151
Wertpapier–Orders101.096145.464106.593
Future–Kontrakte4.9816.0797.545

Im Juli lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 207,01 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 13,36 % gegenüber dem Vormonat (+17,44 % ggü. Juli 2025). Per 31.07.2026 wurden bei der sino AG 309 Depots betreut (+0,32 % ggü. Vormonat).

07.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:5299008GFCQY16M45R85
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