EQS-News: Strutt expandiert nach Europa: Erweitert das Produktportfolio um eine neue ev¹e-Variante und präsentiert auf der IFA 2026 sein sich weiterentwickelndes Smart-Ökosystem

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Strutt expandiert nach Europa: Erweitert das Produktportfolio um eine neue ev¹e-Variante und präsentiert auf der IFA 2026 sein sich weiterentwickelndes Smart-Ökosystem



07.08.2026 / 14:40 CET/CEST

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BERLIN, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Der Innovator im Bereich Smart Mobility, Strutt, betritt offiziell den europäischen Markt mit einer großen Präsentation auf der IFA Berlin 2026 (4.–8. September). Die Veranstaltung markiert die weltweite Premiere des neuen Modells „ev¹e", einer brandneuen Produktreihe von Zubehör für das Ökosystem sowie die Einführung einer sich ständig weiterentwickelnden, nutzerorientierten Software.

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Starke Dynamik in Europa

Diese umfangreiche Expansion folgt auf die äußerst erfolgreichen ersten Auslieferungen des Flaggschiffmodells „ev¹c" von Strutt im Vereinigten Königreich und in Europa. Seit seiner Markteinführung hat der ev¹c überwältigend positive Rückmeldungen von Alltagsfahrern, Partnern aus dem Bereich der Geschäftsentwicklung sowie wichtigen Meinungsführern erhalten, was die Mission der Marke, den Bereich des Individualverkehrs zu revolutionieren, bestätigt.

Weltpremiere: Das Strutt ev¹e

Nach der Markteinführung des Strutt ev¹c zu Beginn dieses Jahres erweitert Strutt sein Produktportfolio um das neue Modell Strutt ev¹e. Der ev¹e wurde für Nutzer entwickelt, die besonderen Wert auf herausragende Fahrleistung, Fahrsicherheit und Alltagstauglichkeit legen. Damit macht es die charakteristische Technik von Strutt einem breiteren Publikum zugänglich und ergänzt gleichzeitig die bestehende ev¹c-Modellreihe.

Der ev¹e basiert auf derselben fortschrittlichen Fahrwerksarchitektur wie das ev¹c und verfügt über das von Strutt entwickelte Vier-Motor-Antriebssystem, das herausragende Kontrolle, Stabilität und Geländegängigkeit bietet. Er kann Steigungen von bis zu 13 Grad bewältigen, Hindernisse von bis zu 5 cm überwinden und mit einer einzigen Ladung bis zu 32 km zurücklegen.

Für Fahrer, die die fortschrittlichen Erkennungsfunktionen des evSense-Systems nicht benötigen, bietet der ev¹e das branchenführende Industriedesign von Strutt, eine vom Automobilbau inspirierte Technik sowie ein ausgefeiltes Fahrerlebnis in einem erschwinglicheren Produktangebot. Der Strutt ev¹e wird ab September 2026 zu einem UVP von 4.199 EUR über die Strutt-Website und bei autorisierten Handelspartnern in ganz Europa erhältlich sein.

Software, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt

Getreu seiner Vision von softwaredefinierter Mobilität betrachtet Strutt seine Fahrzeuge als lebendige Plattformen, die sich gemeinsam mit ihren Nutzern weiterentwickeln. Auf der IFA 2026 wird Strutt seine intelligenten Funktionen vorstellen, darunter den Cruise-Modus, die Waypoints-Navigation und die nahtlose App-Integration. Entscheidend ist, dass diese Funktionen nicht als statische Komponenten fungieren, sondern darauf ausgelegt sind, sich auf der Grundlage des laufenden Feedbacks der Community kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Mithilfe von Over-The-Air-Software-Updates (OTA) können neue Funktionen auf dem ev¹c bereitgestellt und gleichzeitig die Geräteleistung kontinuierlich verbessert werden.

„Die Resonanz auf das ev¹c in Großbritannien und Europa zeigt, dass unser Ansatz Anklang findet", sagte Tony Hong, CEO von Strutt. „Mit der weltweiten Markteinführung des ev¹e, unseren kontinuierlich weiterentwickelten Software-Verbesserungen für den ev¹c sowie unserem individuell anpassbaren Zubehör bieten wir eine personalisierte Mobilitätsplattform, die speziell auf den europäischen Lebensstil zugeschnitten ist."

Besucher und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, während der IFA 2026 am Strutt-Stand (CCB.b 123, City Club B) die Weltpremiere des ev¹e mitzuerleben und die neuesten Softwarefunktionen des ev¹c aus erster Hand zu entdecken.

Informationen zu Strutt

Strutt definiert intelligente Mobilität neu, indem das Unternehmen fortschrittliche Robotik, intelligente Fahrtechnik und nutzerorientiertes Design miteinander verbindet, um das ultimative Alltagsfahrzeug zu schaffen. Im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie erschließt Strutt wichtige Märkte in ganz Europa und Großbritannien und baut gleichzeitig seine Präsenz in den Regionen USA und APAC weiter aus, um seine Vision von zugänglicher und intelligenter Mobilität weltweit noch mehr Nutzern zugänglich zu machen.

Erfahren Sie mehr unter: https://eu.strutt.inc/

Strutt Logo

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Cision

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