EQS-News: TenneT Germany setzt Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort

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TenneT Germany setzt Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort



07.08.2026 / 09:00 CET/CEST

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TenneT Germany setzt Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort

Investitionen (HGB) steigen im ersten Halbjahr auf 4,1 Mrd. Euro (+14 % gegenüber H1 2025)

Bereinigtes EBIT wächst auf 1,1 Mrd. Euro (+29 % gegenüber H1 2025)

Erwarteter Eigenkapitalbedarf gesichert

Erfolgreiche Debütemission grüner Anleihen legt Grundstein für langfristige Präsenz auf dem Fremdkapitalmarkt

TenneT Germany hat im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 4,1 Mrd. Euro in den Ausbau und die Modernisierung des deutschen Stromübertragungsnetzes investiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von rund 14 Prozent (H1 2025: 3,6 Mrd. Euro). Damit setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort und treibt den Ausbau einer leistungsfähigen Strominfrastruktur an Land und auf See konsequent voran.

Der bereinigte Umsatz erhöhte sich um rund 14 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro (H1 2025: 3,1 Mrd. Euro). Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 29 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro zu (H1 2025: 866 Mio. Euro). Das bereinigte Halbjahresergebnis wuchs um rund 26 Prozent auf 560 Mio. Euro (H1 2025: 445 Mio. Euro).

Tim Meyerjürgens, CEO von TenneT Germany: „Der steigende Bedarf an Netzkapazität macht den Aus- und Umbau des Stromübertragungsnetzes zu einer zentralen Zukunftsaufgabe unseres Landes. Mit einer langfristig gesicherten Finanzierungsbasis und konkreten Fortschritten bei unseren Netzausbauprojekten treiben wir diese Aufgabe konsequent und mit hoher Geschwindigkeit voran. So stärken wir die Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und schaffen die Grundlage für die weitere Elektrifizierung von Wirtschaft und Gesellschaft.“

Erwarteter Eigenkapitalbedarf durch neue Eigentümerstruktur gesichert

Die neue langfristige Eigentümerstruktur von TenneT Germany wurde mit der im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossenen Eigenkapitaltransaktion mit APG, GIC und Norges Bank Investment Management (NBIM) sowie der Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) am 3. Juli 2026 erfolgreich etabliert. Mit der neuen Eigentümerstruktur verfügt TenneT Germany über eine langfristig tragfähige Eigenkapitalbasis für eines der größten Infrastrukturprogramme Europas. APG, GIC und NBIM werden mit den geplanten Eigenkapitalzuführungen eine Beteiligungsquote von insgesamt 46 % erreichen, während die KfW 25,1 % und TenneT Holding 28,9 % an TenneT Germany halten werden. Damit ist der erwartete Eigenkapitalbedarf von TenneT Germany für das geplante Investitionsprogramm gesichert.

Erfolgreiches Debüt auf dem Fremdkapitalmarkt

TenneT Germany hat im ersten Halbjahr erfolgreich seine ersten grünen Anleihen platziert. Die Emission hatte ein Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. Euro und war zum Zeitpunkt der Emission die mit Abstand größte je am EUR-Corporate-Anleihenmarkt begebene europäische grüne Anleihe (EuGB). Aufgrund der großen internationalen Nachfrage war das Orderbuch auf dem Höhepunkt rund 6,3-fach überzeichnet.

Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany: „Unser Investitionsprogramm erfordert eine Finanzierungsstruktur, die mit unserem Wachstum Schritt hält. Im ersten Halbjahr haben wir entscheidende Bausteine dafür umgesetzt. Unser erfolgreiches Anleihedebüt ist ein zentraler Meilenstein unserer langfristigen Finanzierungsstrategie. Das Vertrauen der Investoren und die positive Resonanz am Kapitalmarkt bestätigen unseren Kurs. Das ist eine hervorragende Ausgangsposition für uns, den Ausbau eines leistungsfähigen und zukunftsfähigen Stromübertragungsnetzes verlässlich zu finanzieren.“

Wichtige Fortschritte beim Netzausbau

Auch operativ hat TenneT Germany im ersten Halbjahr 2026 wichtige Fortschritte bei der Umsetzung seines Investitionsprogramms erzielt. Mit dem Abschluss des Tunnelvortriebs der Elbunterquerung ElbX hat das Unternehmen einen zentralen Abschnitt des SuedLink-Projekts erfolgreich fertiggestellt. Darüber hinaus hat TenneT Germany in Wilhelmshaven mit den Bauarbeiten für den Netzverknüpfungspunkt Sengwarden begonnen, einem künftigen zentralen Energiedrehkreuz für Deutschland und Europa. Im Juli 2026 hat das Unternehmen außerdem den Ostbayernring in Betrieb genommen. Dieser schafft zusätzliche Kapazitäten für die Integration erneuerbarer Energien und senkt dadurch den Bedarf an Redispatch-Maßnahmen. Insgesamt hat TenneT Germany im ersten Halbjahr 188 Kilometer neue Stromleitungen gebaut.

Ausblick

TenneT Germany wird seinen Wachstumskurs auch im zweiten Halbjahr 2026 fortsetzen und den Ausbau und die Modernisierung des deutschen Stromübertragungsnetzes konsequent vorantreiben. Trotz eines zunehmend unsicheren wirtschaftlichen Umfelds bestätigt das Unternehmen seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. TenneT Germany erwartet weiterhin eine Steigerung seiner Investitionen (HGB) im unteren zweistelligen Prozentbereich gegenüber 2025 sowie ein Wachstum des bereinigten EBIT im mittleren zweistelligen Prozentbereich.

Pressekontakt

Maria-Elena Richter

+49 (0)151 217 84235

maria-elena.richter@tennet.eu

Über TenneT Germany

TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Dabei spielt die Anbindung der Nordsee als einer der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen eine zentrale Rolle. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert.

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